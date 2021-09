Turning Point: l’11 settembre e la guerra al terrorismo è la nuova docuserie Netflix che ripercorre i drammatici eventi di quel fatidico giorno che ha cambiato per sempre la storia odierna. Alla dirigere gli episodi c’è il regista Brian Knappenberger, che è stato testimone di alcuni eventi chiave in Afghanistan, che hanno portato oggi alla nascita del governo talebano. In cinque episodi, la serie presenta un’ampia gamma di interviste a funzionari di diverse amministrazioni, ex membri della CIA e veterani dell’esercito statunitense, nonché soldati dell’esercito nazionale afgano, comandanti talebani, membri del governo afghano, dando spazio anche ai sopravvissuti agli attentati. La serie è disponibile su Netflix dal 1° settembre.

Turning Point: l’11 settembre e la guerra al terrorismo, la trama della docuserie

Secondo il regista, la storia moderna può essere divisa in due periodi: un prima e un dopo l’11 settembre. Questa docuserie ripercorre quel giorno fatale dell’attentato alle Torri Gemelle, che ha segnato un punto di svolta nella storia degli Stati Uniti e in quella mondiale. Gli episodi offrono nuove prospettive sulla drammatica vicenda e raccontano le storie personali di coloro che hanno visto in prima persona l’attentato.

Dall’invasione sovietica dell’Afghanistan nel 1979 al lento crollo del paese, finito oggi nelle mani dei talebani, a poche settimane dal ventesimo anniversario degli attentati, la storia continua ad essere riscritta e a cambiare in maniera irreversibile.

Turning Point: l’11 settembre e la guerra al terrorismo, le parole del regista

“Nel primo anniversario dell’11 settembre, ero in Afghanistan per girare la serie. Quando sono arrivato a Kabul, i talebani erano stati cacciati”, ha detto Knappenberger in un’intervista con Deadline. “Vent’anni dopo, il mondo sta assistendo alle immagini scioccanti di persone aggrappate agli aerei nel disperato tentativo di lasciare il Paese. Dopo la guerra più lunga della storia americana – con miliardi di dollari spesi, migliaia di vite spezzate, e molte altre danneggiate dalla guerra – i talebani hanno ripreso il controllo dell’Afghanistan. Il punto cruciale è avvenuto poche settimane dopo il ritiro degli Stati Uniti. In che modo le decisioni nella guerra al terrore ci hanno portato a questo punto?”

Per capirlo, il regista ha deciso di fare un passo indietro e raccontare per rispondere alla domanda: in che modo quel giorno ha cambiato le nostre vite?