Ha preso il via l’8 maggio e si è conclusa l’11 maggio la XVIII Edizione Del Festival della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, al The Space Cinema Moderno di Roma. La rassegna ha rimesso al centro del racconto l’essere umano con le sue diversità, fragilità. Tanti gli ospiti che hanno preso parte alla manifestazione e che si sono distinti negli anni per il loro impegno sociale. Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Marco Carta.

Tulipani di Seta Nera, intervista esclusiva a Marco Carta

Il cantante ed ex vincitore di Amici ha parlato ai nostri microfoni dell’importanza della manifestazione: “E’ importante essere qui e lanciare un messaggio giusto, è sempre importante accendere una luce dove nessuno la mette mai e allora ci pensiamo noi artisti”. Marco Carta ha sottolineato l’importanza della musica nella sua vita artistica e personale: “La musica mi ha dato la possibilità di dire che esistevo, non che sarei esistito altrimenti ma sicuramente sarebbe stata più dura”.

Tutto è partito da Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. A distanza di anni, Marco Carta ricorda così quell’esperienza: “Se mi guardo indietro mi vedo sicuramente più giovane, scherzo. Vedo un ragazzo più insicuro, vedo un ragazzo a volte ferito con delle reazioni forti, sempre un po’ sulla difensiva. Adesso mi sento una persona tranquilla, serena, un uomo risolto, non perfetto ma lungi da me dall’esserlo”. Nel 2009 Marco Carta vinse il Festival di Sanremo con il brano “La forza mia”. In merito al suo rapporto con la kermesse, ha dichiarato: “Di quel Festival di Sanremo con Paolo Bonolis ho ricordi meravigliosi. Mi piacerebbe partecipare di nuovo ma devo avere la canzone giusta per spaccare e per poter dire ancora una volta “sono qui”.

Nonostante le difficoltà incontrate, Marco Carta non ha smesso di fare musica. A conclusione della chiacchierata, gli abbiamo chiesto se parteciperebbe mai ad un programma come Ora o mai più, un’occasione di rilancio per gli artisti finiti un po’ nel dimenticatoio. La risposta del cantante è stata molto chiara: “Non parteciperei, non c’è un motivo, non fa per me”.