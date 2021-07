Nuovo lutto per gli amanti di Tu si que vales. E’ morta nonna Nerina, ovvero Nerina Peroni, la concorrente che con la sua esibizione al pianoforte aveva commosso tutti i presenti in studio e il pubblico a casa.

Nonna Nerina e il messaggio di positività a Tu si que vales

E’ morta la pianista rivelazione dell’ultima stagione di Tu sì que vales. Nerina Peroni si è spenta nella casa di riposo di Savigliano.

Proprio della scelta di andare in casa di riposo Nerina aveva parlato in tv, in prima serata su Canale 5 dicendo: “Le mie amiche avevano paura che mi intristissi… Devo dire che ho incontrato delle persone meravigliose: la direttrice, le infermiere, gli ospiti sono miei fratelli e sorelle. Ho trovato la vita di cui avevo bisogno“.

Nerina aveva poi aggiunto: “Tra una cosa e l’altra un’infermiera, Cristina, mi ha riconosciuta e mi ha chiesto se suonavo ancora, le ho risposto di no e mi ha fatto portare una pianola. Ho messo le mani sul pianoforte e quella sera ho fatto fatica ad addormentarmi, tanta era l’emozione di essere tornata a suonare. Ho suonato a una manifestazione ed è piaciuto tanto a tutti. Così eccomi qua”.

In casa di riposo Nerina è ringiovanita e rifiorita e dopo 10 anni di lontananza ha ripreso a suonare. La passione per la musica, che non si era mai sopita, è emersa con prepotenza e lasciato tutti a bocca aperta. Da lì alla tv il passo è stato breve.

Oltre ad allietare i telespettatori di Canale 5 e i giudici di Tu si que vales, facendo piangere pure Gerry Scotti, Nerina era solita suonare nella casa di riposo e partecipare ad eventi per portare la sua musica a tutti e allietare chiunque la volesse ascoltare.

L’esibizione nel video Witty Tv

Ecco il video con l’esibizione di nonna Nerina che a 81 anni, suonando il pianoforte in maniera incantevole, stregò, nella scorsa stagione televisiva, gli spettatori e i giudici. Con quale melodia? La marcia turca di Mozart o Rondò alla turca.

Nerina, proveniente da una casa di riposo, con il suo racconto, ha poi lanciato un messaggio bellissimo.