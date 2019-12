Kerol a un passo dalla finale di Tu sì que vales. Nella penultima puntata di sabato 7 dicembre 2019, il beatboxer, giocoliere, comico e rumorista ha stregato i giudici, non riuscendo però a convincere proprio tutti per accaparrarsi l’ambito posto in finalissima. Talento difficile da trovare, quello del concorrente, ma evidentemente non è bastato. Ecco il video Witty tv e Mediaset Play con la spettacolare esibizione.