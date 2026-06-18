Cosa vedremo a Tu si que vales 2026? Oggi, nonostante sia un caldo e afoso giorno di metà giugno 2026, negli studi Elios a Roma si è registrato già qualcosa che vedremo andare in onda il prossimo autunno. Come già si sapeva Elisabetta Canalis ha preso il posto di Giulia Stabile, impegnata nel tour con Rosalia, mentre Belen Rodriguez ricoprirà il ruolo di giurata speciale per le battaglie di lip sync tra giudici e ospiti Vip. Chi approderà in studio? Ecco tutti i nostri spoiler provenienti dalla registrazione odierna.

Tu si que vales 2026 anticipazioni: i Vip presenti in studio per giocare con i giudici

Sotto gli occhi intransigenti di Belen Rodriguez, pronta ad esprimere il suo insindacabile giudizio, a Tu si que vales 2026 vedremo nuovamente i giudici e gli ospiti famosi della serata sfidarsi in vere e proprie gare di lip sync. Cosa accadrà? Chi approderà in studio?

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Dopo la prima registrazione di oggi, giovedì 18 giugno 2026, possiamo dirvi che tra gli ospiti famosi approderanno nel programma di punta della prima serata del sabato:

Raoul Bova

Alessandra Mussolini

Orietta Berti

Ambra Angiolini

Pierpaolo Spollon

Come saranno formate le coppie? Quali le esibizioni? Possiamo svelarvi che Amba duetterà in coppia con Maria De Filippi e si aggiudicherà una delle tante sfide che andranno in onda nel prossimi autunno all’interno di Tu si que vales 2026 con imitando Luciano Pavarotti e Patty Pravo. La Angiolini si trasformerà nel tenore, mentre la De Filippi nella Patty Pravo. Orietta Berti invece duetterà con Luciana Littizzetto. Zerbi invece duetterà con Spollon mentre Bova con la Ferilli e Alessandra Mussolini con Paolo Bonolis. Questi ultimi si esibiranno con due canzoni di Bob Marley. Orietta Berti e la Lettizzetto invece canteranno la canzone di Heidi. Sarà proprio quest’ultimo ad essere il vero e proprio mattatore del momento legato alla battaglia di lip sync.

Le altre anticipazioni

Confermato anche Giovannino che continuerà, per la gioia dei fan più piccoli e per quella di Maria De Filippi, a far impazzire Sabrina Ferilli e a lanciare botti per tutto lo studio. Lo vedremo vestito e travestito con diversi costumi, ma farà ancora una volta ridere grandi e piccini.