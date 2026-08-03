Oroscopo Paolo Fox di oggi: lunedì 3 agosto 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 3 agosto 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La settimana prende il via con la necessità di ritrovare concentrazione e lucidità. Se negli ultimi giorni ci sono stati attriti con il partner o in famiglia, questa è la giornata giusta per lasciarsi alle spalle le tensioni e guardare avanti. Sul lavoro si aprono nuove trattative, ma sarà fondamentale evitare decisioni impulsive: un pizzico di pazienza farà la differenza. Per il benessere, una passeggiata o un’attività all’aria aperta aiuteranno a recuperare energia, facendo attenzione a non sovraccaricare la schiena.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Le previsioni di oggi indicano una giornata favorevole grazie a una Luna che rafforza equilibrio e serenità. Le coppie possono iniziare a progettare il futuro con maggiore fiducia, mentre i single avranno occasioni interessanti da cogliere. Sul lavoro i sacrifici compiuti nelle ultime settimane iniziano finalmente a dare risultati concreti. Dal punto di vista della salute, le energie sono in crescita.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

L’oroscopo di oggi invita a mettere ordine nei pensieri. In amore è meglio chiarire prima di tutto ciò che desiderate davvero, evitando incomprensioni con chi vi sta accanto. Sul lavoro cresce la voglia di cambiare o proporre nuove idee, ma ogni scelta richiederà attenzione e pianificazione. La stanchezza mentale potrebbe tradursi in nervosismo: concedetevi qualche momento di relax per recuperare equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le stelle di oggi favoriscono emozioni sincere e rapporti più armoniosi. È il momento ideale per rafforzare i legami affettivi e chiarire eventuali malintesi rimasti in sospeso. Sul lavoro spiccano creatività e intuito, qualità che potrebbero portarvi a risolvere situazioni complesse con facilità. Anche il fisico risponde bene, purché non prevalga la voglia di rimandare l’attività fisica.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La vostra energia è una risorsa preziosa, ma oggi andrà indirizzata verso gli obiettivi professionali. In amore il desiderio di sentirvi protagonisti potrebbe generare qualche tensione se pretendete troppe attenzioni. Sul lavoro arriva una sfida importante che potrà regalarvi soddisfazioni, a patto di mantenere umiltà e spirito di collaborazione. Chi pratica sport dovrà prestare particolare attenzione ai piccoli affaticamenti muscolari.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Organizzazione e precisione saranno i vostri punti di forza in una giornata ricca di impegni. Nel lavoro potrebbero arrivare risposte attese da tempo oppure sbloccarsi pratiche rimaste ferme. In amore conviene mettere da parte l’eccessiva razionalità e lasciarsi guidare maggiormente dalle emozioni. Il consiglio delle stelle è di non sacrificare il riposo: dormire a sufficienza vi aiuterà a mantenere alta la concentrazione.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Al via una fase di riflessione sulle priorità personali. In amore emerge il bisogno di maggiore attenzione e dialogo: affrontare i dubbi con sincerità rafforzerà il rapporto. Sul lavoro è preferibile valutare con prudenza contratti, investimenti e nuove collaborazioni. Qualche tensione a collo e spalle suggerisce di dedicare tempo allo stretching o a un massaggio rilassante.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

L’intuito sarà il vostro migliore alleato e vi consentirà di comprendere rapidamente le intenzioni degli altri. In amore torna la passione e cresce la complicità con il partner. Anche il lavoro offre occasioni interessanti, ma sarà necessario mettere da parte qualche diffidenza per coglierle al momento giusto. Per recuperare benessere, limitate il tempo trascorso davanti allo smartphone e concedetevi qualche ora di vero relax.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

L’entusiasmo vi accompagna e rende questa giornata particolarmente dinamica. In amore non mancano emozioni positive, sia per chi vive una relazione stabile sia per chi è in cerca di nuovi incontri. Sul lavoro le idee non mancano, ma sarà importante concentrarsi solo sui progetti davvero promettenti. La salute resta soddisfacente, purché non esageriate con gli eccessi a tavola.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Determinazione e senso pratico continuano a guidare ogni vostra scelta, ma oggi sarà utile concedervi qualche pausa. In amore rischiate di apparire troppo distaccati: dedicare più tempo alla persona amata aiuterà a rafforzare il rapporto. Sul lavoro arrivano conferme e apprezzamenti per il vostro impegno. Fate attenzione alla postura e cercate di evitare lunghe ore trascorse nella stessa posizione.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La voglia di cambiamento si fa sempre più forte e vi spinge a cercare nuovi stimoli. In amore potrebbe nascere l’esigenza di ritagliarvi spazi personali e di comunicarlo con chiarezza. Sul lavoro le idee innovative non mancano, anche se servirà tempo prima di trasformarle in risultati concreti. Per mantenere il giusto equilibrio, cercate di rallentare il ritmo nelle ore serali.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La sensibilità sarà particolarmente accentuata e vi renderà molto attenti alle emozioni di chi vi circonda. In amore è il momento di seguire il cuore senza lasciarvi frenare da paure o insicurezze. Sul lavoro potrebbero arrivare proposte interessanti o collaborazioni capaci di aprire nuove prospettive. Per ritrovare serenità e benessere, concedetevi una serata rilassante dedicata completamente a voi stessi.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.