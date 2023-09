Tutto pronto per la prima puntata della nuova stagione di Tu Si Que Vales 2023, il talent show del sabato sera di Canale 5. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla decima edizione in partenza da stasera, sabato 23 settembre 2023, in prima serata su Canale 5.

Tu si que Vales 2023 stasera su Canale 5: Giuria e conduttori

Sabato 23 settembre 2023 dalle ore 21.30 appuntamento con la prima puntata della nuova edizione di “Tu Si Que Vales“, il talent show che vede alternarsi sul palcoscenico giovani talenti di ballo, canto e tanto altro. Nove prime serate affidate alla conduzione di Alessio Sakara, Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni. Tra i conduttori grande assente Belen Rodriguez dopo l’addio a Mediaset. Novità anche nella giuria dove troveremo i confermati Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e la new entry Luciana Littizzetto.

Una delle novità di questa decima edizione riguarda il meccanismo del talent. Quest’anno, infatti, è stata inserita una piccola clessidra dal potere eccezionale dato ai quattro giudici. Qualora uno dei giudici decidesse di consegnarla ad un concorrente dopo l’esibizione e dopo il mancato pass finale, questa piccola clessidra gli offrirebbe una seconda possibilità. Il performer, infatti, potrà riesibirsi entro la fine della stessa puntata e se otterrà il 100% dalla giuria popolare entrerà ufficialmente a far parte della rosa dei finalisti!

Tu si que Vales 2023, confermato anche Giovannino e Sabrina Ferilli

L’appuntamento con Tu Si Que Vales è diventato oramai imperdibile per milioni di telespettatori. Il talent show, infatti, è in grado di riunire davanti alla televisione grandi e piccini regalando al pubblico una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Non mancano poi momenti emozionati, storie commoventi e divertenti. Nel cast, oltre alla presenza dei conduttori Alessio Sakara, Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni e della giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e la new entry Luciana Littizzetto, i telespettatori ritroveranno anche due volti amatissimi.

La prima è Sabrina Ferilli nel ruolo di Presidentessa della giuria popolare, mentre il secondo è Giovannino pronto a stuzzicare e mettere ancora una volta in difficoltà l’attrice romana. Tra i quattro giudici, Gerry Scott gioca un campionato parallelo con la Scuderia Scotti. Sulle note di “La Peperonata”, Scotti è pronto ad offrire talenti sui generis e spesso incompresi la possibilità di cavalcare l’onda del “successo”.

L’appuntamento con Tu si que vales è dal 23 settembre 2023 in prima serata su Canale 5.