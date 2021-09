Tú sí que vales è pronto a sbarcare con la nuova stagione 2021 sulla rete ammiraglia del Gruppo Mediaset, Canale 5. Il talent show giunto alla sua ottava edizione, come ogni anno mostrerà le prove di abilità, di canto, di danza, di comicità e molto altro ancora, senza trascurare momenti di grandi emozioni. Ma vediamo quale sarà il cast di questa edizione, quando andrà in onda in tv e il video promo che lancia Tú sí que vales 2021.

Tú sí que vales 2021: il cast, quando in tv e video promo

Anche l’edizione 2021 del talent show di Canale 5 Tú sí que vales, sarà magistralmente condotta dalla bellissima Belén Rodríguez. L’argentina più affascinante della tv italiana sarà affiancata da Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Oltre ai conduttori sono stati confermati anche i quattro giudici. Sulle poltrone ritroveremo nell’edizione 2021 del talent show gli inossidabili Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi.

Sabrina Ferilli: rappresentante della giuria popolare

Nel ruolo di rappresentante della giuria popolare, riconfermata Sabrina Ferilli. Le registrazioni delle prime puntate della nuova edizione sono iniziate nel mese di luglio 2021, presso il Teatro 8 degli Studi Titanus Elios in Roma, con alcune emozionanti prove tenutesi anche all’esterno dello studio.

Novità: arriva Giulia Stabile, vincitrice di Amici

In questa edizione del programma ci sarà anche Giulia Stabile, la ballerina e vincitrice della 20esima edizione di Amici, che curerà una serie di contenuti pubblicati sulla piattaforma Witty Tv.

Quando andrà in onda Tú sí que vales 2021

L’ottava edizione del talent show andrà in onda a partire da sabato 18 settembre 2021, su Canale 5, in prima serata alle ore 21:20 circa. Sarà possibile vedere la replica delle puntate su Mediaset Extra, mentre altri contenuti saranno disponibili sulla piattaforma Witty Tv. Le puntate dell’ottava edizione del programma saranno 12. Come sempre la finale andrà in onda in diretta tv su Canale 5.

Quanti soldi vince il vincitore

Il vincitore dell’ottava edizione del programma si porterà a casa un premio in gettoni d’oro pari a 100mila euro.

Il video promo