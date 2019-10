Tutto pronto per una nuova puntata di Tu si que vales , il talent show di successo di Canale 5 che ha in serbo una bellissima sorpresa per i telespettatori. La terza puntata, infatti, avrà due ospiti d’eccezione che noi di SuperGuida Tv possiamo svelarvi in anteprima esclusiva. Curiosi di scoprire di chi si tratta?

BOOM: Emma ospite di Tu si que vales 2019 nella puntata di sabato 2 novembre

Sabato 2 novembre 2019 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la terza puntata di Tu Si Que Vales condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Si preannuncia una puntata davvero speciale visto che in studio ci saranno due ospiti d’eccezione: Emma Marrone e Alberto Urso.

Un graditissimo ritorno quello di Emma che recentemente è stata costretta ad uno stop forzato per motivi di salute. Un ritiro che ha allarmato e preoccupato i fan, ma che la cantante di “Amami” ha superato tornando in scena più forte e agguerrita che mai! Lo dimostra anche il nuovo disco di inediti “Fortuna“, in cui Emma si è raccontata come forse non aveva mai fatto prima condividendo con il pubblico uno dei dischi più belli ed importanti della sua carriera.

Il suo ritorno su Canale 5 non poteva non avvenire che in un programma di Maria De Filippi, visto che la cantante è legatissima alla sua “mamma” televisiva che dieci anni fa le ha permesso di realizzare il grande sogno di una vita: cantare.

Tu si Que Vales 2019 conquista il pubblico

Sicuramente Emma durante la puntata di Tu si quel vales presenterà dal vivo “Io sono bella“, il primo singolo estratto dal disco scritto a “quattro mani” da Vasco Rossi e Gaetano Curreri. Oltre ad Emma, ospite in studio anche Alberto Urso il vincitore dell’ultima edizione di Amici 18. Il giovane cantante lirico presenterà il nuovo disco di inediti “Il Sole ad Est” in uscita in questi giorni frutto di collaborazioni importanti: da Kekko Silvestre dei Modà ad Ermal Meta senza dimenticare l’amica e collega Giordana Angi.

Una doppietta di ospiti davvero importante per Tale e Quale Show, che anche la scorsa settimana ha conquistato il gradimento del pubblico televisivo confermandosi il programma campione di ascolti del sabato sera! Lo show della rete ammiraglia Mediaset, infatti, la scorsa settimana ha segnato un nuovo record con una share del 30% e più di 5 milioni 300 mila spettatori.

Il talent otterrà ancora più consensi di pubblico? Ricordiamo che le prime due puntate hanno avuto un vero e proprio successo di pubblico portando Mediaset e sua rete ammiraglia (Canale 5) a dei numeri record.

In studio, ricordiamo, ci saranno anche i I Fabolous Five: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi nel ruolo di giudici, mentre Sabrina Ferilli è la presidente della giuria popolare.