Elodie, Moe e Tabitha tornano per la loro ultima avventura in Trinkets 2. La serie adolescenziale di Netflix, basata sull’omonimo romanzo del 2013 di Kirsten Smith, non è riuscita a conquistare il consenso del pubblico giovanile, fermandosi alla seconda stagione. La storia è incentrata sull’improbabile amicizia tra tre studentesse, legate da un unico problema: il vizio del taccheggio. Il rinnovo della serie per la stagione finale è stato deciso da Netflix che ha annunciato come l’ultimo ciclo finale, disponibile dal 25 agosto, regalerà una degna conclusione alla storia.

Trinkets 2: la trama della seconda e ultima stagione

Alla fine della prima stagione, Elodie è scappata di casa dopo aver scoperto che suo padre aveva intenzione di internarla in una struttura a Seattle per aiutarla a superare la sua dipendenza dalla cleptomania. Inoltre, Moe ha rubato una bottiglia di tequila da un negozio ed è stata colta sul fatto, mentre Tabitha, ignorando le minacce di Brady di rivelare ai suoi genitori e alla polizia di avergli rubato la macchina, è andata a stare a casa di Luka.

Trinkets 2 esplorerà le conseguenze delle azioni di Elodie, Moe e Tabitha. Il taccheggio le aveva unite, dando vita a un’amicizia preziosa. Tuttavia, nessuna delle tre può dimenticare il passato e ora dovranno fare in modo che le loro azioni non influenzino il loro futuro.

Trinkets 2 su Netflix: il cast e i personaggi

Il cast di Trinkets 2 non presenta grandi cambiamenti, quindi ritroveremo i protagonisti della prima stagione. Brianna Hildebrand è Elodie Davis, adolescente problematica che all’inizio della serie si trasferisce dal New Mexico all’Oregon; vive con suo padre e la matrigna; Kiana Madeira è Moe Truax, studentessa modella nonostante provenga da una famiglia disagiata con un padre sempre assente; Quintessa Swindell è Tabitha Foster, ex cleptomane proveniente da una famiglia agiata.

Larry Sullivan interpreta Doug Davis, padre di Elodie; Brandon Butler è Brady Finch, ex fidanzato di Tabitha; Odiseas Georgiadis è Noah Simons, interesse sentimentale di Moe. Il cast è formato anche da Henry Zaga nel ruolo di Luka Novak; October Moore interpreta Vicky; Larisa Oleynik è Shawn; Dana Green è Jenna Block; e Jessica Lynn Skinner nei panni di Kayla.