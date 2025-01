Dopo la sospensione voluta dalla maestra di canto, TrigNO ritorna ad Amici 2025, per il volere della stessa Anna Pettinelli. La voce-speaker di RDS conferisce al cantante una seconda chance, per l’inizio di una carriera nella musica, in un patto commosso e commovente per i telespettatori.

Amici verso il serale: TrigNO rientra al talent-show, dopo la sospensione

Di recente, il cantante TrigNO ha subito la sospensione della maglia di titolare del banco di studio del canto, per effetto della sua cattiva condotta, ad Amici 2025. Ma, al termine della nuova puntata domenicale del 19 gennaio 2025 registrata in assenza del giovane, Anna Pettinelli segna il daytime del talent show con una seconda chance conferita al suo allievo. Per il volere dell’esperta di canto, il 23enne può infatti tornare a seguire le lezioni di canto nella scuola, a patto che lui abbia una buona condotta, in linea con il regolamento, ad Amici.

In occasione di un’emozionante convocazione dell’allievo, voluta per la riammissione di quest’ultimo ad Amici, la Pettinelli torna a parlare vis à vis a TrigNO, accogliendolo in sala-studio:

“Io spero che tu abbia imparato la lezione per te, poi purtroppo devi dare conto a me, perché sono la tua insegnante”.

Il nuovo patto artistico, ad Amici 2025

E, prontamente, arriva la reazione di TrigNO, che insieme al rientro nella scuola può anche festeggiare il titolo di “primo classe-canto” nella gara degli inediti di Amici, per il maggior volume di ascolti in streaming su Spotify.

“Sono dispiaciuto e deluso per te, per i miei compagni – premette il giovane, facendo mea culpa sulla cattiva condotta che ne ha comportato la sospensione dal talent. Questa settimana che non ho fatto niente mi sono reso conto di quanto mi mancasse venire qui, cantare, ho avuto modo di scrivere al pianoforte. Questa settimana è stata una punizione, io ho 23 anni e le punizioni non le prendo da un po’ fuori”, aggiunge commosso, l’allievo.

La maestra di canto intende rinnovare la fiducia riposta verso il giovane e ha, così, nuova vita il sodalizio artistico e personale della Pettinelli con TrigNO, che può ora riprendere la maglia di allievo, per la conquista di un posto al serale di Amici 2025.

“Non è una punizione, è un provvedimento disciplinare e tra l’altro non è il primo. Facciamo un patto io e te: tu non tradisci te stesso, non tradisci me… Io ti do la maglia”, conclude Anna Pettinelli, che riammette un ben promettente TrigNO, nella scuola fondata da Maria De Filippi.