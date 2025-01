Nonostante la sospensione del banco di studio voluta da Anna Pettinelli, ad Amici 2025, TrigNO si impone come “il primo della classe-canto”, in una classifica degli ascolti al debutto sulle piattaforme musicali degli inediti proposti dai cantanti in corsa.

Amici 2025 verso il serale, TrigNO é in testa: la classifica del pre-debutto degli inediti

Sale la competizione tra i talenti in corsa per un posto al serale di Amici 2025, con i primi dati ufficiali relativi agli ascolti sulle piattaforme di streaming degli inediti –candidati allo status di nuovi singoli- proposti dai cantanti concorrenti al talent show. A raccolta dei dati al prima del debutto e ad avvenuto rilascio dei nuovi brani registrati ad Amici, per le piattaforme di streaming come Spotify, la classifica vede favorito, in pole position, TrigNO.

Il che é un dato a dir poco sorprendente, per l’allievo promosso sotto l’ala protettrice di Anna Pettinelli. Nonché la testimonianza che quello di TrigNO sia il brano più apprezzato dai fruitori di musica, per il maggior numero di ascolti registrato tra le proposte di inediti ad Amici. Eppure, nelle scorse ore il cantante é diventato un caso disciplinare nella scuola fondata da Maria De Filippi, subendo la sospensione del banco di studio di canto al talent show.

Il provvedimento disciplinare, che vede ora compromessa la partecipazione del giovane ad Amici, giungeva per lui su decisione della maestra Anna Pettinelli, per aver contestato le disposizioni del regolamento del talent sulle interazioni con il mondo esterno. Il riferimento é in particolare alla regola che pone per i concorrenti ballerini e cantanti il divieto dell’uso di cellulari, che possa favorire l’insorgenza di casi mediatici ai danni del format, anche per mezzo di interazioni tra i concorrenti e i fandom attivi sui social e, quindi, casi di manipolazione di voti e gradimento popolare.

I dati di streaming

La classifica del PRE-DEBUTTO sulle piattaforme di streaming dei nuovi inediti, in vista della fase serale di Amici 2025, al netto dell’allievo eliminato da Anna Pettinelli -Ilan Muccino- vede i cantanti così classificarsi:

TrigNO con Maledetta Milano: 2.723 stream Jacopo Sol con Complici: 2.006 stream Luk3 con Valentine: 1.664 stream Antonia con Dove ti trovi tu: 1.543 stream Senza Cri con Tutto l’odio: 1.448 stream Mollenbeck con Male: 1.066 stream Deddé con Periferia: 1.050 stream Chiamami farò con O.M.G.: meno di 1.000 Vybes con Non mi passa: meno di 1.000 Niccolò con Yin e Yang: meno di 1.000

🔴 E all’avvenuto rilascio dei NUOVI INEDITI di Amici 2025 sulle piattaforme musicali, si delinea, poi, la classifica degli ascolti tra le proposte concorrenti al debutto, che conferma l’inedito di TrigNO primo classificato: