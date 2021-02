Tribes of Europe su Netflix: trama e cast della serie tv

Ambientazioni post-apocalittiche e un futuro incerto: Tribes of Europe è la nuova serie distopica di Netflix sulla scia di The 100. Dai produttori di Dark, la produzione tedesca è diretta da Philip Koch e Florian Baxmeyer e segue la storia di un gruppo di superstiti a un disastro che lottano per il controllo dell’ultimo lembo di terra. A proposito della serie, Koch ha dichiarato: “Non ci stiamo muovendo in un mondo post-apocalisse e contaminato dove il destino si nasconde ovunque. Attualmente viviamo in un mondo emozionante in cui tutti riescono a rialzarsi. Un nuovo inizio per il pianeta, pieno di speranza – e simbolico è quindi è nuovo nome: Europa”. Le riprese si sono svolte tra il 2019 e il 2020 a Berlino, in Germania, in Repubblica Ceca, e in Croazia La prima stagione della serie, composta da sei episodi, è disponibile su Netflix dal 19 febbraio.

Tribes of Europe: la trama della serie tv

Ambientato nel 2074, una catastrofe globale ha causato una guerra mondiale, riducendo il mondo al quasi nulla più totale. Tranne per un continente: l’Europa, ora frattura e divisa in micro-stati chiamate tribù che combattono tra loro per dominare l’uno sull’altro.

In questa eterna battaglia, tre fratelli (Kiano, Liv ed Elja), provenienti da una pacifica tribù, hanno deciso di cambiare il loro destino. Divisi a causa dell’imminente guerra, dovranno costruirsi la propria strada per cercare di ritrovarsi. E poi uno di loro entra in possesso di un misterioso cubo che potrebbe segnare una svolta per tutte le tribù d’Europa e verranno coinvolti nel conflitto.

Tribes of Europe su Netflix: il cast e i personaggi della serie tv

Nel cast della serie tv, Henriette Confurius nel ruolo di Lliv; Oliver Masucci è Moses, padre di Liv, Elja e Kiano; David Ali Rashed è Elja; Emilio Sakraya è Kiano; Melika Foroutan è Varvara; Alain Blazevic nel ruolo di Crimson; Robert Maaser è Volgar; Patrick Pinheiro à Tiago; Alain Blazevic è Crimson; Marc Rissmann; Sarah Bauerett è Luisa; Eugene Boateng è Sam Yeboah; e James Faulkner interpreta il Generale Francis F. Cameron