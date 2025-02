Cosa accadrà nei prossimi episodi del serial turco Tradimento (Aldatmak)? Gli spoiler rivelano che la soap con Vahide Perçin ci riserverà moltissimi colpi di scena, e tra qualche settimana vedremo Yeşim – la seconda moglie di Tarik – macchiarsi di un delitto orribile. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Tradimento news: Burcu fa una mossa pericolosa

Nel corso delle prossime puntate Tradimento assisteremo a una mossa decisamente pericolosa che Burcu deciderà di fare per ingraziarsi Güzide. La donna sarà determinata a fare di tutto pur di ottenere la custodia esclusiva del figlio Emre, e sarà in guerra con l’ex marito Vedat che reclamerà i suoi diritti sul bambino.

Burcu sarà perfettamente consapevole che al processo la giudice difficilmente acconsentirà alle sue richieste, e per portarla dalla sua parte deciderà di farle un “regalo“. La madre di Emre invierà a Güzide dei video compromettenti su Yeşim. Nei filmati si vedrà la seconda moglie di Tarik impegnata nei tanti imbrogli ai danni dell’uomo, rivolti unicamente a tenerlo legato a sé.

Ozan sfrutterà quegli stessi filmati per montare un video con il quale intenderà dimostrare a tutti che il padre Tarik avrà tenuto nascosto alla famiglia un patrimonio di circa venti milioni di dollari, guadagnato con affari illeciti. Nello stesso video Ozan mostrerà anche tuti gli imbrogli che Yeşim avrà messo in atto ai danni di Tarik.

Tarik pronto a lasciare Yeşim nelle prossime puntate Tradimento

Il nuovo volto di Yeşim non piacerà affatto a Tarik, che non esiterà a dire alla donna che tra loro è finita. Stanco degli innumerevoli tranelli di lei, Tarik sarà determinato a porre fine alla loro relazione. Yeşim tuttavia non sarà disposta a perdere il padre di sua figlia Oyku e sarà convinta che dietro tutto quello che sarà accaduto vi sia lo zampino di Burcu.

Trame future Tradimento: Yeşim scopre l’inganno di Burcu

Con il passare dei giorni Yeşim sembrerà non avere dubbi che colei che riteneva un’amica l’abbia tradita, e i suoi sospetti diventeranno certezze nel momento in cui troverà a casa di Burcu il cellulare che, a detta della donna, le era stato rubato.

Nel dispositivo Yeşim troverà i video recapitati a Güzide e non avrà più dubbi sul fatto che sia stata proprio colei che credeva un’amica ad averla tradita. Yeşim – che non avrà mai esitato a creare un castello di bugie – si troverà così costretta ad ammettere di essere rimasta lei stessa vittima di un inganno e si sentirà tradita.

La vendetta di Yeşim nei prossimi episodi Tradimento

La sua reazione non tarderà ad arrivare. Delusa e furiosa, Yeşim seguirà Burcu alla stazione della metropolitana e la affronterà. La donna negherà ogni coinvolgimento, ma Yeşim non le darà il tempo di spiegarsi e – con una mossa tanto veloce quanto inattesa – spingerà Burcu sui binari, proprio mentre si avvicinerà un treno.

Per Burcu non ci sarà niente da fare, mentre Yeşim si troverà a fare i conti con le conseguenze del suo atto. Anche se inizialmente il gesto di Burcu sarà catalogato dalla polizia come suicidio, visto che sarà avvenuto in un punto privo di telecamere, Tarik non riuscirà a crederci e manifesterà a Yeşim le sue perplessità.

Per sviare i sospetti la donna cercherà di puntare il dito contro Vedat, fino a quando non si renderà conto che nella metropolitana erano presenti altre telecamere. Sebbene non sia stata ripresa nel momento in cui gettava Burcu sui binari, la sua presenza lì potrebbe essere presto svelata. Ci sarà poi un altro particolare che in seguito potrebbe assumere grande importanza, ovvero la presenza di Selin e Oylum su quello stesso treno che ha investito Burcu.

Yeşim penserà di eliminare ogni prova bruciando i suoi vestiti, ma basterà davvero questo a metterla al sicuro? La storyline promette di rivelarci molti colpi di scena, e vi invitiamo a seguirci per scoprirli insieme a noi.