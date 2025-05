Le emozioni rischieranno di essere fatali per Sezai nelle prossime puntate della soap turca Tradimento (Aldatmak). I continui contrasti tra la figlia Ipek Okuyan e l’amata Güzide rischieranno di far cedere il cuore dell’uomo.

Tradimento, anticipazioni turche: Güzide restituisce l’anello a Sezai

Tutto inizierà nel momento in cui Güzide Özgüder scoprirà che è stata Ipek a cercare di investirla, e che Sezai avrà protetto la figlia. Per la giudice questa sarà l’ennesima delusione, che farà molto male soprattutto perché arriverà dall’unica persona alla quale era riuscita a dare fiducia dopo il tradimento del marito Tarik Yenersoy.

Delusa e amareggiata Güzide deciderà così di mettere fine alla loro storia, e per dimostrare ad Ali Sezai che non vorrà avere più niente a che fare con lui, gli restituirà l’anello di fidanzamento.

Spoiler turchi Tradimento: la reazione di Sezai

Per l’avvocato questo sarà un duro colpo da mandar giù. Non solo l’amata gli dirà chiaramente che non intenderà più sposarlo, ma farà anche di tutto per estrometterlo dal futuro professionale che insieme avevano progettato.

Güzide scioglierà la società che avevano fatto, e gli dirà chiaramente che non intende più lavorare al suo fianco. Per Sezai questo sarà davvero troppo, e il suo cuore finirà per cedere.

Sezai ha un infarto nelle prossime puntate Tradimento

Incapace di gestire da solo la situazione venutasi a creare, Sezai chiederà consiglio a Nazan Tokluca. La donna non potrà fare a meno di fargli notare che sua figlia Ipek dovrebbe seguire un percorso di terapia psicologica, per riuscire a curare il suo odio vero Güzide.

L’avvocato non potrà controbattere a questo consiglio, perché in cuor suo sarà giunto alla stessa conclusione: sua figlia necessita di assistenza medica!

L’uomo non potrà fare a meno di condividere anche l’altro pensiero di Nazan, ovvero il timore che a instaurare tanto odio verso la giudice in sua figlia sia stata Neva. La balia potrebbe aver spinto la ragazza a cercare di vendicarsi della giudice colpevole, secondo lei, della fine del matrimonio tra Ipek e la moglie defunta.

Sezai deciderà così di andare a casa di Güzide per cercare di ricucire il loro rapporto, e proprio mentre la aspetterà nel salotto, verrà colpito da un infarto.

Tradimento, trame future: Sezai muore?

L’avvocato verrà immediatamente soccorso e portato in ospedale, dove i medici tenteranno di rianimarlo. Nonostante sopraggiunga un arresto cardiaco, il personale ospedaliero riuscirà a stabilizzare le sue condizioni. Güzide – che non avrà lasciato neppure per un secondo la sala d’attesa – potrà così tirare un sospiro di sollievo.

A quel punto la giudice chiederà a suo fratello Ümit di chiamare Ipek per dirle cosa è accaduto a suo padre. La ragazza però non risponderà al cellulare, perché si troverà in compagnia di Oltan Kaşifoğlu con il quale avrà intrapreso una relazione.