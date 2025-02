Tradimento, il serial turco con Vahide Perçin continua a regalarci momenti di forte tensione. Nei prossimi episodi della soap assisteremo alla crisi tra Oylum e Tolga, che porterà a un triangolo amoroso dai risvolti imprevedibili.

Oylum e Tolga in crisi nelle prossime puntate Tradimento

La figlia di Güzide e il figlio di Oltan dovranno affrontare un periodo di crisi profonda. Il loro rapporto – messo a dura prova anche dalle ostilità tra i genitori – finirà per subire una battuta d’arresto. Ad allontanarli sempre più sarà anche l’incidente al ristorante, in cui Oltan metterà a rischio la propria vita per salvare il figlio. Tolga a quel punto si renderà conto di non poter tagliare fuori il padre dalla sua vita, anche se Güzide non sarà disposta ad averlo come consuocero.

Oylum e Tolga si allontaneranno sempre più nei prossimi episodi della dizi turca Tradimento, e i continui scontri tra loro finiranno per fare affievolire i sentimenti della ragazza nei confronti del giovane.

Tradimento, anticipazioni turche: Oylum cede alle avances di Behram

L’arrivo di Behram – nelle puntate future Tradimento – sarà destinato a sconvolgere la vita di Oylum. Il ragazzo arriverà nel cast come unico testimone dell’incidente che coinvolgerà la giovane, ma ben presto il suo ruolo assumerà un carattere centrale. Oylum rischierà di finire investita da un’auto, e quando la ragazza affronterà il conducente, questi la minaccerà con una pistola. La scena sarà ripresa da Behram, che la inviterà subito dopo a contattarlo per avere il video.

Gli aiuti di Behram si estenderanno anche alla famiglia di Oylum, e sarà proprio lui a offrire a Güzide una casa, quando Tarik la sfratterà.

Oylum sarà affascinata dalla bellezza e dalla generosità del giovane e – ormai esasperata dai continui scontri con Tolga – finirà per cedere alla passione con Behram quando quest’ultimo le dirà di essersi innamorato di lei.

I due, dopo essersi scambiati qualche bacio, cederanno alla passione. Si formerà così un triangolo amoroso dai risvolti davvero imprevedibili.

Tradimento, spoiler turchi: Oylum scopre di aspettare un figlio

Ben presto Oylum sarà allarmata da alcuni disturbi sospetti, e questo la porterà a sottoporsi a degli esami. Dalle analisi risulterà che la ragazza aspetterà un figlio.

La notizia della gravidanza sconvolgerà la giovane, che si troverà ad affrontare una prova alla quale non si sentirà ancora pronta. Oylum piomberà in una profonda crisi, mentre Behram sarà felice all’idea di diventare padre.