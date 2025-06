Nuovi intrighi promettono di tenerci con il fiato sospeso nelle prossime puntate della soap turca Tradimento (Aldatmak). Segreti a lungo taciuti e sotterfugi finiranno per mettere in seria difficoltà Kahraman, che non sarà più sicuro di conoscere a fondo le sue origini.

Tradimento, trame future: Kahraman la verità su sua madre

Nel corso dei prossimi episodi Tradimento assisteremo a una confidenza che Mualla farà a Nazan. La donna gli racconterà che suo marito era già stato sposato in passato, e che dalla precedente unione era nato Kahraman. L’altra moglie, Kadriye, aveva però abbandonato il piccolo quando il marito l’aveva lasciata. Mualla – mossa a pietà per quel bambino innocente – aveva così deciso di affidarlo a sua sorella.

La storia di Mualla commuoverà Nazan, che sarà curiosa di sapere come una madre abbia potuto davvero abbandonare un figlio piccolo. Per questo deciderà di parlare con Kadriye. Quest’ultima le svelerà una verità del tutto diversa: è stata Mualla a strapparle il figlio dalle braccia per affidarlo a sua sorella (e in seguito ha sfruttato tutto il potere della sua famiglia per impedirle di contattarlo).

Madre e figlio riusciranno finalmente a riunirsi, pur con qualche iniziale diffidenza da parte del ragazzo.

Dopo un periodo di comprensibile confusione, Kahraman si avvicinerà a Kadriye. Il ragazzo penserà di aver scoperto tutto ciò che riguarda il suo passato, visto che sul padre biologico non sembrerà esserci alcun dubbio. Sia Kadriye che Mualla sosterranno la stessa versione: si tratta del marito di quest’ultima. Ma sarà davvero così?

Spoiler Tradimento: Kahraman scopre un’altra verità

Ormai dovremmo sapere bene che in questa soap niente è come sembra, eppure la nuova scoperta di Kahraman riuscirà a stupisci ancora una volta. La storyline prenderà il via nel momento in cui il ragazzo si troverà a discutere con Sezai.

Il marito di Güzide avrà preso una camera nell’hotel gestito dal ragazzo, dopo che la giudice lo avrà messo alla porta. La madre di Ozan infatti, scoprirà presto che l’uomo aveva avuto in passato una relazione durata trent’anni con Kadriye e – sebbene sia consapevole che tra i due non ci sarà più niente – sarà molto delusa dal fatto che lui non gliene abbia mai parlato. Dopo aver tentato più volte di farsi perdonare e convincerla a dare un’altra possibilità al loro matrimonio, Sezai deciderà di andarsene.

L’uomo provvederà a disdire la stanza e sarà intento a fare le valigie, quando Kahraman busserà alla sua porta. Sezai gli aprirà in canottiera, e il ragazzo noterà un particolare sconvolgente: l’uomo avrà sulla spalla la sua stessa voglia. Una coincidenza? Improbabile, visto che quella macchia sarà identica alla sua.

Kahraman scoprirà che suo padre è Sezai? Questa nuova trama promette di regalarci nuovi colpi di scena, e noi siamo pronti a scoprirli con voi. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Tradimento.