La seconda stagione Tradimento è appena iniziata, e le notizie che arrivano dagli spoiler turchi rivelano già numerosi colpi di scena. Nelle prossime puntate della soap riflettori puntati su Tolga e Selin, che vedranno la loro routine familiare sconvolta da una notizia: Selin aspetta un figlio! Come reagirà Tolga? Scopriamolo insieme.

Tradimento, anticipazioni turche: Selin aspetta un figlio?

Quello tra Tolga e Selin non può certo definirsi un matrimonio d’amore. Il ragazzo non ha mai fatto mistero di essere innamorato ancora di Oylum, e le sue nozze con Selin sono state una sorta di ripicca in risposta alla decisione dell’ex di sposare Behram. Non c’è quindi da stupirsi se la coppia apparirà sempre più distante, tanto che Selin sarà costretta a inscenare una gravidanza per tenere il marito legato a sé.

Seguendo il consiglio della sorella Serra, Selin farà credere a Tolga di essere incinta al 4° mese. Inizialmente l’ingegnere informatico non cascherà nel tranello, anche perché saprà che la moglie ha sempre preso una pillola anticoncezionale. Le sue convinzioni però inizieranno a vacillare nel momento in cui la donna si presenterà a casa del suocero con delle analisi che dimostreranno che è in dolce attesa.

Se da un lato Tolga dovrà adattarsi in fretta all’idea di diventare padre, dall’altro rinfaccerà alla moglie di averlo “incastrato” deliberatamente.

Selin affronta Oylum nelle prossime puntate Tradimento

Selin vorrà mettere le cose in chiaro con Oylum, e la seguirà al parco. Non facendosi notare riuscirà a portarle via per qualche minuto la carrozzina con il piccolo Can, e dopo aver fatto spaventare moltissimo la Yenersoy tornerà per affrontarla.

Non solo Selin dirà a Oylum di aspettare un figlio da Tolga, ma le intimerà anche di stare lontana da lui. Accuse alle quali la figlia di Güzide risponderà facendole presente che l’ha sempre cercata lui.

Tradimento, spoiler turchi: la reazione di Tolga

Tolga faticherà ad abituarsi all’idea di diventare padre. In preda alla disperazione seguirà Oylum ad un pic-nic organizzato da Kahraman. Il cugino di Behram sarà una new entry della seconda stagione, e sarà destinato ad assumere un ruolo di rilievo dopo l’incidente che avrà Dicleli e che lo costringerà a sopravvivere attaccato a una macchina.

Piombando tra i presenti al pic-nic ubriaco, Tolga accuserà Kahraman di approfittare della situazione per infilarsi nel letto di Oylum. Tra i due si scatenerà una rissa, che verrà sedata da Oylum, che inviterà Tolga ad andarsene.