Cosa ci attende nelle prossime puntate Tradimento, in onda dal 7 al 13 giugno 2025? La soap turca con Vahide Perçin promette di regalarci episodi che ci terranno con il fiato sospeso. Al centro dei riflettori troveremo una romantica dichiarazione d’amore. Sezai, dopo aver portato Güzide lontano dal caos cittadino, le chiederà di sposarlo. Lei accetterà?

Tradimento, anticipazioni al 13 giugno: Sezai chiede la mano di Güzide

Tutto sembrerà perfetto. Sezai porterà Güzide in un ristorante circondato dal verde e qui – lontano dal caos della città – le chiederà di diventare sua moglie.

Il momento idilliaco della coppia sarà però interrotto dall’arrivo di una notizia che sconvolgerà entrambi. Grazie all’aiuto di Begum, una cliente, Yesim verrà infatti a sapere che è stata Ipek a cercare di investire Güzide. Sconvolta, la donna deciderà di chiamare Sezai per dirgli cosa avrà appena scoperto.

Anticipazioni settimanali Tradimento: Sezai affronta Ipek

Sezai rimprovererà aspramente la figlia, e Ipek cercherà di difendersi accusandolo di non aver mai amato veramente sua madre. Proprio in questa occasione Ipek gli svelerà che il solo motivo che l’avrà convinta a tornare dal Canada sarà stato il desiderio di vendicare la madre.

Dopo il colloquio con il padre, la ragazza si rivolgerà a Tarik e gli chiederà di trovare un modo per allontanare la sua ex moglie dal padre.

Numan in pericolo nelle prossime puntate Tradimento

Numan sarà colpito da un’emorragia cerebrale e Sezai – appena saputo – si recherà a trovarlo in ospedale. Nel frattempo Güzide parlerà ai suoi familiari e a Nazan della sua intenzione di sposare Sezai.

Subito dopo la giudice verrà a sapere che suo figlio Ozan avrà intenzione di entrare nell’azienda Dicleli e non approverà la sua scelta.

Spoiler Tradimento: Selin e Tolga genitori?

Selin e Tolga riusciranno a ottenere l’affido di una bambina. Quando la coppia svelerà la novità a Oltan, quest’ultimo resterà spiazzato dal fatto che i due avranno preferito non coinvolgerlo nella decisione.

Purtroppo però anche stavolta il sogni di diventare genitori verrà spezzato: la piccola smetterà di respirare vittima della morte in culla.

Subito dopo Oltan e Ipek partiranno per un viaggio di lavoro insieme. I due si troveranno a dover soccorrere una famiglia, rimasta coinvolta in un incidente. Collaborare a stretto contatto farà scattare la scintilla, e subito dopo decideranno di trascorrere insieme una notte in pensione.

News Tradimento: svolta professionale per Yesim

Nel frattempo per Yesim e Umit arriverà un’ottima notizia: una ricca cliente, Semiha, affiderà loro un incarico importante. La donna avrà in mente di organizzare una cena per il compleanno del marito Kadir Akinaslan, e affiderà a loro l’organizzazione dell’evento.

La serata sembrerà procedere a gonfie vele, almeno fino a quando accadrà qualcosa di inaspettato: l’improvvisa morte di un uomo d’affari. A quel punto Semiha accuserà Yesim e Umit di avvelenamento ed entrambi verranno arrestati e condotti via con l’accusa di omicidio colposo. In loro aiuto arriveranno Güzide e Sezai. Quest’ultimo accetterà di difendere Umit, mentre la giudice assisterà Yesim.

Cos’altro accadrà nella dizi turca di Canale 5?

Mualla intanto acconsentirà al divorzio di Oylum e Behram davanti al giudice. Mentre Umit e Yesim saranno intente a lavorare nell’evento per Kadir, Oylum e Behram si sposeranno.

Un sito di gossip proverà a sfruttare la notizia della morte della piccola, e minaccerà di diffonderla se Oltan non sborserà dei soldi. Intanto Tolga riuscirà a fermare in tempo Selin che – dopo essersi chiusa nella cameretta della bambina – tenterà di togliersi la vita. Il ragazzo la farà ricoverare in una clinica psichiatrica.

Sezai accetterà di pagare la cauzione per Umit, e il fratello di Güzide potrà tornare libero. La giudice imporrà invece che a pagare la cauzione di Yesim ci pensi Tarik. I due usciranno così dal carcere in attesa di processo.