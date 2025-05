Cosa ci attende nelle prossime puntate Tradimento, in onda dal 31 maggio al 6 giugno 2025? La soap turca con Vahide Perçin promette di regalarci episodi che ci terranno con il fiato sospeso. Al centro dei riflettori troveremo Güzide, che rischierà la vita. La giudice rischierà di finire sotto una macchina. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Tradimento, anticipazioni al 6 giugno: paura per Güzide

L’ex giudice Güzide rischierà di rimanere investita da un auto nera nei prossimi episodi Tradimento. Dopo l’inevitabile spavento, la donna tornerà a casa illesa e racconterà per telefono a Sezai quanto accaduto.

I due decideranno di comune accordo di organizzare una cena chiarificatrice, alla quale parteciperà anche la figlia dell’avvocato, Ipek. Nel corso della cena l’uomo dirà alla figlia di essere al corrente della truffa dell’auto, ma rassicurerà la ragazza affermando che sarà riuscito a trovare il sistema per farsi restituire da Tarik il denaro.

Tutto sembrerà andare per il meglio, almeno fino a quando tutti e tre incontreranno Serdar Ocze. Nel momento in cui Ipek scoprirà che quest’uomo è in realtà uno psichiatra sarà assalita dal dubbio che l’incontro sia stato pianificato per farla curare.

Anticipazioni settimanali Tradimento: la mossa di Tolga

Nel frattempo Tolga cercherà un modo per ricongiungersi con Oylum, ed elaborerà un piano che potrebbe metterlo in serio pericolo. Dopo aver radunato una ventina di uomini armati, il ragazzo farà irruzione a villa Dicleli, deciso a convincere la ragazza che ama a seguirlo. Oylum però rifiuterà.

Il folle gesto di Tolga non piacerà affatto a Mualla e a Kahraman. Proprio quest’ultimo sarà deciso a vendicarsi del giovane, e solo l’intervento di Oylum riuscirà a convincere il cugino di Behram a desistere dal suo proposito. La vita di Tolga sarà salva, ma Mualla nel cacciarlo via gli griderà che – qualora dovesse decidere di irrompere nuovamente nella sua casa – l’esito potrebbe essere ben più drammatico per lui.

Tarik arrestato nelle prossime puntate Tradimento

Ozan si aggiudicherà il bando con il suo progetto. Novità in campo professionale anche per Umit, che riceverà da Yesim l’offerta di diventare socio del servizio di catering “Lo Splendore di Oyku”. I due comunicheranno la novità a Güzide, che li aiuterà a ottenere un nuovo incarico dalla signora Alev.

Nel frattempo Tarik sarà accusato di aver ucciso Korkmaz e portato via. L’uomo ben presto si renderà conto di essere finito in una trappola. Gli “agenti” lo condurranno infatti in una centrale di polizia deserta. A quel punto telefonerà a Oylum, ignaro del fatto che la figlia si trovi con tutta la famiglia. Güzide prenderà il telefono dalle mani della ragazza e dirà chiaramente all’ex marito di non cercarla più.

Spoiler Tradimento: Oylum innamorata di Kahraman?

Mentre Kudret cercherà di distogliere Tolga da Oylum, portandolo con sé a una festa piena di ragazze dopo averlo drogato, la figlia di Güzide si recherà in ospedale, preoccupata per Kahraman. Quando scoprirà che il ragazzo starà bene, commossa lo abbraccerà.

Mualla e Nazan osserveranno la scena e non potranno fare a meno di pensare che tra i due giovani stia nascendo del tenero.

Dopo il ritorno a Istanbul, Oylum farà di tutto per reprimere il sentimento nei confronti del nipote di Mualla, ma ben presto dovrà ricredersi sul conto di Tolga.

News Tradimento: video compromettente fa il giro del web

Oylum riceverà un video che mostrerà Tolga ubriaco a una festa in compagnia di altre donne. Il filmato farà in fretta il giro del web, suscitando i commenti “al veleno” di Serra e Azra. Poco dopo Oltan avrà modo di ascoltare di nascosto una conversazione tra loro, e scoprirà così che Azra avrà mentito per fare arrestare Tolga. A quel punto caccerà via entrambe. Tolga dovrà rassegnarsi all’idea di un futuro con Oyluum, che nel frattempo avrà annunciato il suo fidanzamento con Kahraman. Il ragazzo deciderà così di tornare a casa da Selin e chiederle scusa. Cos’altro accadrà nella dizi turca di Canale 5?