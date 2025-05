Cosa ci attende nelle prossime puntate Tradimento, in onda dal 24 al 30 maggio 2025? La soap turca con Vahide Perçin promette di regalarci episodi che ci terranno con il fiato sospeso. Al centro dei riflettori troveremo un duro confronto tra Azra e Neva. L’ex babysitter di Ipek si recherà da Sezai per affrontare Azra, ma riceverà una brutta sorpresa. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Tradimento, anticipazioni al 30 maggio: Neva sconvolta

Neva si recherà a casa di Sezai nei prossimi episodi Tradimento, decisa ad affrontare Azra per farsi restituire la sua auto. L’ex babysitter di Ipek però, resterà sconvolta nell’apprendere che la sua macchina non ce l’ha più Azra e che è stata venduta.

La nipote di Tarik saprà bene che Neva non potrà né denunciarla né tantomeno parlarne con il padre. Fuori dalla porta Ipek batterà furiosa i pugni, e proprio in quel momento sopraggiungerà Yesim che – dopo averla riconosciuta – cercherà di calmarla per poi farla entrare in casa.

La vita di Behram appesa a un filo nelle prossime puntate Tradimento

Nazan non potrà fare a meno di chiedersi i motivi per cui Mualla continui a rifiutarsi di far staccare i macchinari che terranno in vita suo figlio Behram. Il ragazzo sarà ormai dichiarato senza speranza dall’intero staff medico, e Nazan affronterà la madre di lui per chiedergli i motivi di tanta ostinazione.

Più tardi Nazan si recherà al ristorante in compagnia di Oylum, e nel corso della serata le confiderà di sentire molto la mancanza di Güzide. Oylum da parte sua le parlerà di Tolga, rivelandole di essere ancora incerta sui suoi sentimenti per il figlio di Oltan. Le due poi rientreranno a casa ubriache, a causa di qualche bicchiere di troppo bevuto nel corso della serata. Mentre Kahraman le accoglierà con ironia, Mualla non riuscirà a nascondere la sua irritazione.

Anticipazioni settimanali Tradimento: i timori di Sezai su Ipek

La giudice sarà talmente furiosa da decidere di restituire a Sezai la collana con la stella di Sirio. Lui amareggiato cercherà di farle cambiare idea su Ipek, senza però riuscire nell’intento. Quello che dovrà cambiare idea sulla ragazza sarà invece lui, dopo aver scoperto che la ragazza avrà donato un milione di lire a una fondazione benefica.

Sezai inizierà a sospettare che la figlia gli stia mentendo, e inevitabilmente penserà che le sue menzogne possano riguardare anche la seconda auto. Ormai consapevole che Ipek non sarà stata sincera con lui, l’uomo vorrà vederci chiaro.

La sua preoccupazione non potrà che aumentare quando – poco dopo – la figlia acquisterà un’immensa villa da destinare a deposito per borse e scarpe.

Spoiler Tradimento: Tolga contatta Oylum, scatenando l’ira di Selin

Appena uscito di prigione Tolga cercherà di mettersi in contatto con Oylum. Purtroppo per il ragazzo però, Selin ascolterà la telefonata e si infurierà con il marito. Anche Serra prenderà parte alla lite furiosa tra i due, e accuserà il figlio di Oltan di aver causato la caduta dalle scale di sua sorella.

La discussione degenererà a tal punto che Selin prenderà i vestiti di Tolga e gli darà fuoco, minacciando di fare alle fiamme tutta la casa. Tolga le confesserà però di essere sempre stato innamorato di Oylum, e di aver commesso un grosso errore sposandola.

Nel frattempo Oylum confesserà alla madre che Can è figlio di Tolga e Güzide insisterà affinché lei tronchi subito i rapporti con lui.

Cos’altro accadrà nella dizi turca di Canale 5?

Umit e Ozan racconteranno a Güzide che Ozan avrà sorpreso Gulsum nell’ufficio di Tarik. Lei capirà così che l’ex marito la starà spiando aiutato dalla dipendente.

Il piccolo Can terrà tutti in apprensione. Il bambino ingerirà infatti una pillola, e correrà un serio pericolo. Ilknur si recherà da Mualla per portarle le medicine per il bambino, e assisterà alla discussione tra la donna e la nuora. Oylum griderà a Mualla di stare lontana da suo figlio.