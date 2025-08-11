I tantissimi fans della soap turca Tradimento sono già in fermento. Tra poche settimane l’amata serie tornerà infatti a tenerci compagnia nella fascia serale di Canale 5. Ma cosa vedremo negli episodi che precederanno il gran finale di sempre? Una novità sarà data da Yeşim e Ümit, che avvieranno insieme un’agenzia di catering che si rivelerà impresa di successo. Ma qualcosa rischierà di rovinare il progetto. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni turche Tradimento: il successo di Yeşim e Ümit

Ümit Özgüder e Yeşim Denizeren vivranno un periodo decisamente felice sotto il profilo professionale. Il cuoco e la donna metteranno a segno una serie di commissioni che permetteranno loro di raggiungere il successo professionale e una discreta serenità economica. La loro agenzia di catering proseguirà nel migliore dei modi, e i due saranno entusiasti.

Tutto questo però li porterà a lavorare sempre più spesso fianco a fianco, e non passerà molto tempo prima che il cuoco scopra di provare per la giovane donna un interesse che va ben oltre l’aspetto professionale.

Ümit innamorato di Yeşim nelle prossime puntate Tradimento

Con il passare delle settimane, Ümit si renderà conto che Yeşim non sarà più per lui solo una semplice socia, ma piuttosto la donna con cui vorrebbe condividere la vita.

Il cuoco cercherà però (almeno in un primo momento) di rimanere con i piedi per terra, e non lasciar volare troppo la fantasia, visto che lei sarà sposata con l’ormai ex cognato Tarık Murat Yenersoy.

Il fratello di Güzide sarà convinto che il suo sogno dovrà rimanere tale, almeno finché qualcuno non ci metterà lo zampino.

Spoiler Tradimento: Zeynep sprona Ümit a dichiararsi a Yeşim

A dare una svolta importante alla situazione ci penserà Zeynep. La governante di Güzide non tarderà infatti ad accorgersi dell’interesse di Ümit nei confronti di Yeşim, e gli ricorderà che il matrimonio della donna con il suo ex principale non sarà basato sull’amore.

Proprio per questo motivo Zeynep apparirà convinta del fatto che Ümit possa conquistare il cuore dell’amata, con la sua dolcezza e comprensione. Questa mossa della governante potrebbe aprire la porta a uno scenario che mai avremmo potuto immaginare, e che porterebbe Yeşim a trasformarsi da rivale di Güzide in cognata della giudice. Sarà davvero questo il destino della donna? I due soci dell’azienda di catering estenderanno il loro rapporto professionale anche nella sfera privata? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler ci porteranno altre news sulla dizi turca Tradimento.