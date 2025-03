Una scena decisamente insolita sarà quella che ci attende nelle prossime puntate della soap Tradimento. La dizi turca, che non smette mai di sorprenderci, ci regalerà nuove trame ricche di suspence. Proprio quando Yesim sarà ormai convinta di aver vinto, e Tarik si appresterà a divorziare da Güzide, accadrà qualcosa di inaspettato.

Anticipazioni turche Tradimento: Tarik e Güzide raggiungono un accordo

Dal momento in cui Güzide ha scoperto la doppia vita di Tarik, si è aperta tra i due coniugi una guerra senza esclusione di colpi. Il conflitto tra i due è alimentato dai continui inganni di Yesim, la seconda moglie di Yenersoy, determinata a fare di tutto per tenere l’uomo legato a sé.

Nel corso degli episodi in onda tra qualche settimana vedremo che proprio quest’ultima potrà intravedere la vittoria. La storyline prenderà il via nel momento in cui l’avvocato Elmas parlerà con Tarik e gli farà una sorprendente proposta. Il legale dirà a Yenersoy che l’ex moglie sarà ormai stanca di lottare in una causa di divorzio che starà estenuando tutti, e proporrà a Tarik un accordo che prevede solo le richieste minime previste dalla legge.

Güzide avrà soltanto la metà dei beni che i due avranno acquistato durante il matrimonio. Sarà una proposta difficile da rifiutare per l’incredulo Tarik, che farà tirare un sospiro di sollievo anche a Yesim, convinta ormai di non avere più nessun ostacolo da superare per mettere le mani sul patrimonio dell’uomo.

Tarik sorprende Güzide nelle prossime puntate Tradimento

La conversazione tra Tarik ed Elmas sarà ascoltata da Yesim, che correrà da sua zia Ilknur a dirle che finalmente avrà raggiunto il suo obiettivo: Tarik divorzierà dalla giudice e presto potranno sposarsi. Ilknur però apparirà piuttosto scettica, e i fatti finiranno per darle ragione.

La proposta di Güzide lascerà Yenersoy sorpreso, e il suo stupore aumenterà nel momento in cui scoprirà che Sezai – che lui aveva fatto arrestare ingiustamente tendendogli una trappola – sarà di nuovo libero e vicino all’ex moglie. Le foto che il suo assistente gli mostrerà faranno scattare in Tarik una molla, e l’uomo deciderà così di presentarsi a casa dell’ex moglie per chiedere scusa. Yenersoy chiederà il perdono di Güzide e dei figli per averli rinnegati, ma Oylum e Ozan non saranno disposti a credere che il padre possa davvero essere cambiato.

Trame future Tradimento: choc in aula

Arriverà il giorno dell’udienza in tribunale, e tutti saranno in attesa del verdetto con il fiato sospeso. Elmas comunicherà al giudice le richieste di Güzide, ma quando sarà il momento di Tarik l’uomo farà una sconvolgente rivelazione.

Rivolgendosi all’ex moglie le dirà “Non voglio il divorzio. Ricominciamo, voglio rimediare a tutti i miei errori, ti prego perdonami“.

L’uomo proseguirà dicendo di aver ritirato il documento con il quale escludeva Oylum e Ozan dalla sua eredità e inviterà Güzide a rivivere nella memoria i bei momenti trascorsi insieme.

La giudice finirà per ripensarci? È ancora presto per dirlo. Mentre Tarik farà il suo discorso all’ex moglie incredula, Yesim inizierà a temere di perdere tutto, e non possiamo escludere che la donna escogiterà qualcosa di terribile per tenere ancora Yenersoy legato a sé. Di sicuro questa nuova trama promette di regalarci incredibili colpi di scena, e noi siamo pronti a scoprirli insieme a voi. Continuate a seguirci per non perdervi neppure una novità sulla dizi turca del momento.