Tradimento è senza dubbio una delle soap turche più seguite su Canale 5, e l’annuncio di una lunga pausa estiva aveva fatto storcere la bocca ai tantissimi fans. La serie tv – con l’episodio andato in onda lo scorso 27 giugno – aveva salutato tutti, rimandando a settembre la messa in onda degli episodi conclusivi. Ora in molti si chiedono “quando tornerà Tradimento su Canale 5?“. Continua a leggere per scoprire le ultime news.

Tradimento pronto a tornare a settembre per il gran finale

Nel momento in cui i protagonisti di Tradimento hanno salutato i fans a giugno, mancavano circa 30 episodi da 40 minuti ciascuno al gran finale di sempre. Con l’ultima puntata della seconda stagione l’amata dizi turca chiuderà infatti i battenti.

Se da un lato la sospensione estiva di Tradimento ci ha permesso di seguire altre serie tv turche di successo, come Forbidden fruit (chiamata dai vertici Mediaset proprio a sostituirla), dall’altro sono in molti a sentire la nostalgia della giudice Güzide & Co. Così, mentre molte nuove serie hanno ulteriormente confermato il fenomeno “dizimania” anche in Italia, dall’altro la mancanza delle vicende degli Yenersoy inizia a pesare.

Ma quando torna su Canale 5 Tradimento? La domanda appare più che lecita, visto che ormai manca dai nostri teleschermi da quasi due mesi.

Tradimento torna a settembre su Canale 5, con un diverso slot orario

La pausa della serie tv turca era stata decisa dai vertici di Cologno Monzese per preservare le puntate finali, evitando di sprecarle in un momento in cui l’affluenza di pubblico avrebbe potuto essere piuttosto bassa. Con la fine del periodo estivo quindi, Tradimento tornerà a tenerci compagnia.

Occorre però precisare che la programmazione della soap con Vahide Perçin sarà oggetto di una variazione nella collocazione oraria. Con la ripresa di tutti i programmi autunnali, e la necessità di mantenere altri prodotti che in questa estate hanno saputo dimostrare di avere tutti gli “ingredienti” per conquistare il pubblico, la serie faticherà a trovare spazio nel palinsesto pomeridiano. Per questo motivo il suo ritorno a settembre la vedrà in una collocazione diversa e più prestigiosa, ovvero quella del prime time. Gli ultimi episodi Tradimento andranno in onda il giovedì sera, sempre su Canale 5.

La nuova collocazione settimanale conferma l’attenzione di Mediaset nei confronti della serie, che ha fatto registrare picchi di share oltre il 16% e una media di 2,6 milioni di telespettatori.

Cosa vedremo nei nuovi episodi Tradimento a settembre?

Le vicende riprenderanno dal punto esatto in cui le avevamo lasciate a giugno. Güzide si troverà sempre più immischiata in una rete di inganni, bugie e rapporti familiari sull’orlo della crisi, che la porteranno a fare scelte talvolta difficili.

Saranno momenti davvero ad alta tensione per la giudice, che si intensificheranno quando il passato arriverà a bussare alla sua porta, portandola a scoprire segreti taciuti che potrebbero minare l’equilibrio raggiunto con estrema fatica. La famiglia perfetta si sgretolerà ancora di più, con le vicende che investiranno i figli della protagonista Ozan e Oylum.

Come finirà Tradimento? Per il momento non vi sveliamo altro, ma possiamo garantirvi che ancora una volta, assisteremo a una serie tv il cui finale sarà tutt’altro che scontato.