Cambio palinsesto Mediaset per la giornata di oggi, 25 aprile: la soap turca Tradimento (Aldatmak) non andrà in onda nel consueto slot pomeridiano, mentre sarà trasmessa in prime time.

Tradimento cancellato per la seconda volta in questa settimana

Nuovo stop per la serie tv turca con Vahide Percin che, come già accaduto nella giornata di lunedì 21 aprile (Pasquetta) non si presenterà al consueto appuntamento pomeridiano con i telespettatori di Canale 5.

I motivi di questo nuovo cambio di programmazione sono gli stessi che hanno spinto i vertici Mediaset a sospenderla per Pasquetta. Trattandosi di un giorno festivo i dirigenti di Cologno Monzese hanno pensato di dare a tutti la possibilità di trascorrere la giornata con amici e parenti, senza perdersi neppure un episodio del serial turco che sta appassionando sempre più persone.

Tuttavia i vertici Mediaset hanno pensato anche a coloro che trascorreranno il pomeriggio della Festa della Liberazione a casa, proponendo un pomeriggio ricco di storie appassionanti. Subito dopo Beautiful, nel consueto slot orario della serie turca, troveranno ad attenderli una nuova puntata di The Family, seguita da The Couple – Una vittoria per due. Al termine del reality game condotto da Ilary Blasi ci sarà un nuovo episodio The Family che ci terrà compagnia fino alle 16:59 quando il timone passerà a Myrta Merlino con Pomeriggio 5.

Tradimento torna stasera in prime time

Non salterà invece l’appuntamento serale del venerdì con Tradimento. Güzide, Tarik & Co. si presenteranno come di consueto a partire dalle 21:32 con tre nuovi episodi inediti che ci faranno compagnia fino alle 23:47 circa e che promettono di tenerci con il fiato sospeso. Nelle tre puntate serali Tradimento infatti, assisteremo a una scoperta sconvolgente della giudice e dell’ex marito: Oylum non è la loro figlia biologica!

Come reagiranno i due alla notizia? Non vi sveliamo altro per non rovinarvi la sorpresa, ma possiamo assicurarvi che questa nuova scoperta aprirà la porta a trame appassionanti. Nel frattempo anche Yesim e Ilknur si troveranno nei guai, perché Mualla le butterà fuori di casa e le due donne si troveranno senza più un tetto sulla testa. Come risolveranno la situazione? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Tradimento.