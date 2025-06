Amara sorpresa per i fans della soap turca Tradimento (Aldatmak) che non troveranno ad attenderli i loro beniamini nel consueto slot pomeridiano. Il cambio palinsesto Mediaset in occasione della Festa della Repubblica ha interessato anche la programmazione della serie tv turca, che oggi – lunedì 2 giugno – non andrà in onda.

Tradimento si ferma per la Festa della Repubblica

Oggi, lunedì 2 giugno, la dizi turca con Vahide Perçin non si presenterà al consueto appuntamento con i fans nel daytime di Canale 5. I motivi dello stop (temporaneo) sono dovuti alla giornata festiva, che chiude il lungo ponte. Il serial turco – che sta riscuotendo grande successo di pubblico e tiene incollati davanti ai teleschermi una media di 2,5 milioni di spettatori ogni giorno – è in un punto cruciale della storia.

Proprio per questo i vertici Mediaset hanno pensato di non mandare in onda un nuovo episodio inedito in un giorno nel quale molti telespettatori potrebbero essere fuori casa.

Cosa vedremo al posto di Tradimento oggi?

I vertici di Cologno Monzese non hanno voluto penalizzare coloro che trascorreranno questo giorno di festa fuori casa, ma al tempo stesso hanno pensato anche a chi invece resterà davanti alla TV.

Il palinsesto di oggi pomeriggio su Canale 5 prevede infatti un appuntamento “prolungato” con Beautiful, che inizierà come di consueto alle 13:48 e ci terrà compagnia fino alle 14:42 circa, con 3 nuovi episodi. Al termine della soap a stelle e strisce la linea passerà all’edizione quotidiana de L’Isola dei Famosi, seguito da The Family, l’altra serie turca che ci terrà compagnia dalle 15:06 alle 17:04 circa. A seguire andrà in onda il programma di Myrta Merlino Pomeriggio 5.

Tradimento, quando torna in TV?

Come anticipato la pausa di Tradimento sarà solo uno stop temporaneo, e i fans della soap potranno ritrovare la giudice Güzide, Tolga, Oylum e tutti i protagonisti della serie già domani, martedì 3 giugno, in daytime su Canale 5.

La puntata che ci attende è davvero ricca di suspence. Assisteremo infatti all’arresto di Tarik, che verrà condotto via per rispondere dell’accusa di omicidio. L’ex marito di Güzide sarà ritenuto colpevole dell’uccisione di Korkmaz, ma ben presto si renderà conto che si sarà trattato solo di un piano messo in atto ai suoi danni. Tarik verrà infatti condotto in una caserma abbandonata e capirà di essere stato incastrato.