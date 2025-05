Cambio palinsesto Mediaset per la giornata di oggi, 1° maggio: la soap turca Tradimento (Aldatmak) salterà l’appuntamento nel consueto slot pomeridiano. Cosa vedremo al suo posto e quando tornerà in TV?

Tradimento si ferma oggi 1° maggio

Come già accaduto lo scorso 25 aprile, i vertici Mediaset hanno deciso di mettere in pausa la serie tv con Vahide Perçin, che quindi oggi 1° maggio non andrà in onda.

I motivi della decisione che arriva da Cologno Monzese sono gli stessi che hanno portato al precedente stop. Trattandosi di una giornata di festa Mediaset ha pensato di dare a tutti la possibilità di trascorrere qualche ora con amici e parenti, senza perdersi neppure un episodio del serial turco che sta appassionando sempre più persone.

Cosa vedremo al suo posto?

E per chi rimane a casa? I vertici Mediaset hanno pensato anche a loro, proponendo un calendario pomeridiano per la Festa del Lavoro ricco di storie appassionanti. Subito dopo Beautiful, nel consueto slot orario dedicato alla serie turca, troveranno ad attenderli una puntata extra di The Family 2, che per l’occasione ci regalerà un doppio appuntamento.

Dopo i due episodi dell’altra soap turca – che prenderanno il via alle 14:12 e ci terranno compagnia fino alle 17:05 circa – andrà in onda Pomeriggio 5 condotto da Myrta Merlino.

Tradimento 2 torna il 2 maggio ma solo di sera

Per la Festa del Lavoro non sono previste puntate di Tradimento, visto che – al contrario di quanto accaduto lo scorso 25 aprile – non ci sarà neppure l’appuntamento in prime time (previsto solo di venerdì).

I fans della serie turca non troveranno i loro beniamini ad attenderli neppure domani, 2 maggio, in daytime. La dizi turca tornerà però a tenerci compagnia nel serale, e lo farà con due puntate che promettono di tenerci incollati davanti ai teleschermi.

Cosa accadrà? Umit scoprirà che Ozan avrà mentito alla famiglia a proposito del suo lavoro e che – anziché lavorare in un’impresa edile – il ragazzo è dipendente di una società di spedizioni. Nel frattempo Mualla assumerà Ilknur per lavorare ufficialmente come cuoca, ma il suo vero incarico sarà quello di tenere d’occhio Oylum e il piccolo Can. Cosa avrà in mente? Lo scopriremo nelle puntate di dopodomani, sabato 3 maggio, quando la serie tv turca tornerà a occupare il consueto spazio pomeridiano su Canale 5.