Quando finisce Tradimento? La domanda che molti fans della soap turca con Vahide Percin si stanno facendo è più che legittima, visto che l’amatissima serie sta per giungere alle sue battute finali. Ecco allora qual è la data in cui andrà in onda l’ultima puntata di Tradimento, come finisce la dizi turca e quale altra amatissima serie prenderà il suo posto.

Tradimento, quando finisce?

Iniziamo con il rispondere alla prima domanda: quando vedremo l’ultima puntata di Tradimento? Nonostante l’allungamento strategico messo in atto da Mediaset per prolungare la serie televisiva turca con Vahide Percin, mettendola in stand-by nei mesi estivi, il finale si avvicina inesorabilmente.

Da tempo gli spettatori di Canale 5 attendono notizie sul termine della serie tv che in questi mesi ha conquistato il cuore di moltissimi fans, ma finora non era emersa alcuna comunicazione ufficiale a riguardo. Finalmente, siamo in grado di rivelare la tanto attesa data conclusiva: l’ultima puntata andrà in onda, salvo variazioni nel palinsesto, venerdì 28 novembre in prima serata. Manca quindi poco più di un mese al gran finale.

Come finisce Tradimento?

Le anticipazioni sul finale di Tradimento rivelano che Güzide riuscirà finalmente a scoprire l’identità del figlio che aveva dato alla luce anni prima. Tuttavia, scoprirà con enorme dolore che il giovane è venuto a mancare a causa di gravi problemi di salute.

Questo rappresenterà un colpo devastante per la giudice, che nell’epilogo della serie si troverà a piangere sulla tomba del suo bambino, implorando il suo perdono per il corso degli eventi che hanno segnato le loro vite.

Una dizi turca (amatissima) si prepara a tornare su Canale 5

Com’era già accaduto con la fine di Terra Amara, anche l’ultima puntata di Tradimento rischia di lasciare un vuoto nel cuore dei tantissimi fans italiani. I vertici Mediaset sanno bene che solo un nuovo prodotto, altrettanto bello e interessante, potrà riuscire a sostituire degnamente le vicende della giudice Güzide, così come sanno che il filone seriale turco è da anni garanzia di successo in termini di ascolti.

Ed è proprio per questi motivi che hanno scelto di chiamare a sostituire Tradimento una delle dizi turche che, già in passato, aveva ampiamente dimostrato di riuscire a ottenere ottimi indici di gradimento. Stando alle ultime indiscrezioni saranno le nuove puntate di “Io sono Farah” a occupare il palinsesto serale del venerdì a partire dal 5 dicembre.

Dopo che la prima stagione aveva avuto un buon riscontro durante la trasmissione pomeridiana dei mesi estivi, la serie con Demet Özdemir si prepara a conquistare il palinsesto serale nella rete ammiraglia Mediaset.