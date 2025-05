Sarà una lunga notte quella di venerdì 30 maggio per gli appassionati della soap turca Tradimento. La serie tv di Canale 5 infatti, non andrà in onda in prime time come di consueto, ma sarà trasmessa in seconda e terza serata.

Tradimento, appuntamento del venerdì in tarda serata

Le vicende della giudice Güzide si avviano verso l’epilogo finale. Il serial turco trasmesso su Canale 5 è infatti nel pieno della seconda e ultima stagione. La rete ammiraglia Mediaset viene proposta da diverse settimane sia 7 giorni su 7 in daytime che il venerdì sera, con un maxi appuntamento che solitamente prende il via alle 21:30 circa e ci tiene compagnia fino alla mezzanotte.

Per gli episodi di venerdì 30 maggio però, i vertici Mediaset hanno pensato a un diverso slot orario per la dizi turca, che inizierà alle 23:15 e si protrarrà fin quasi alle due di notte. Ma perché questo cambio di programmazione? In prima serata andrà in onda l’ultima puntata stagionale di Uomini & Donne, il talk show ideato e condotto da Maria De Filippi. L’ultimo appuntamento con il programma dei tronisti è un evento molto atteso, visto che nel corso dell’episodio scopriremo quale sarà la scelta di Gianmarco Steri.

Tradimento in notturna venerdì 30 maggio

Il cambio di programmazione per il talk show della De Filippi ha comportato però una modifica anche per la serie tv turca Tradimento, che di conseguenza slitterà in seconda e terza serata.

Sebbene l’orario non sia dei più graditi tuttavia, saranno moltissimi i fans che non vorranno rinunciare agli episodi inediti che saranno trasmessi venerdì sera. Nel corso delle puntate assisteremo infatti all’arrivo di Vahit, che giungerà a Istanbul per vendicarsi. Mualla però lo umilierà e lo caccerà. Subito dopo la donna comunicherà la sua decisione riguardo al figlio Behram, dicendosi intenzionata a portarlo in Svizzera per farlo curare. Ciò le permetterà di ingannare tutti (e soprattutto Oylum) tenendoli all’oscuro del fatto che invece Behram è morto.

Episodi Tradimento del venerdì sera in un orario insolito

La messa in onda della serie turca in uno slot orario così insolito sarà un caso isolato. Già nella settimana successiva infatti, le vicende di Güzide & Co. torneranno a occupare il consueto spazio in prime time.