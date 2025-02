Ci attendono momenti carichi di tensione nei prossimi episodi della serie Tradimento (Aldatmak). Gli spoiler turchi rivelano che nei prossimi episodi della soap con Vahide Perçin assisteremo all’attentato ai danni di Tolga Kaşifoğlu. Il ragazzo sarà salvato dal padre, che si beccherà la pallottola e finirà in ospedale. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Tradimento: Tolga in pericolo

La storyline prenderà il via nel momento in cui un ex socio d’affari di Tolga si presenterà nel suo ufficio. Taner – questo il nome dell’uomo – accuserà il figlio di Oltan di avergli corrisposto una cifra del tutto inadeguata per le sue azioni e pretenderà altro denaro. Il ragazzo si difenderà dicendogli che lui ha semplicemente acquistato le sue azioni quando ha manifestato la volontà di venderle, ma secondo Taner le avrà pagate troppo poco. Quest’ultimo pretenderà la differenza, oppure la possibilità di riavere una quota dell’azienda.

Davanti al rifiuto di Tolga, l’uomo mediterà vendetta. L’occasione arriverà quando il ragazzo sarà in un ristorante con Oltan, Güzide e Oylum. I quattro staranno pranzando tranquillamente, quando Taner farà il suo ingresso e punterà una pistola contro Tolga.

Oltan salva Tolga nelle prossime puntate Tradimento

Taner si appresterà a sparare a Tolga, ma Oltan – accortosi in tempo del pericolo corso dal figlio – non esiterà a interporsi tra i due facendogli scudo con il proprio corpo. Il proiettile lo colpirà in pieno petto e l’uomo cadrà a terra.

Quello che avrebbe dovuto essere un incontro per consentire alle famiglie di Oylum e Tolga di rappacificarsi rischierà così di trasformarsi in tragedia. I due giovani – dopo un periodo di crisi – saranno decisi a sposarsi, ma prima di fare il grande passo vorranno riportare la pace tra le loro famiglie. Il pranzo al ristorante – organizzato con un piccolo inganno – avrebbe dovuto servire proprio a far rappacificare Oltan e Güzide.

Spoiler turchi Tradimento: Güzide e Oltan allo stesso tavolo

Mentre Tolga inviterà il padre al ristorante per pranzare insieme, Oylum chiederà alla madre di accettare l’invito di Tolga (ovviamente omettendo che al pranzo ci sarà anche Oltan). Nel momento in cui Güzide si renderà conto che al tavolo siederà anche il suo nemico, si appresterà ad andarsene.

L’arrivo improvviso di Taner porterà scompiglio in una situazione già di per sé complicata, e spingerà Oltan a sacrificare la sua vita per salvare il figlio. Vi anticipiamo tuttavia che l’uomo riuscirà a salvarsi, anche se – per sapere se il piccolo complotto organizzato da Tolga e Oylum darà i risultati sperati – dovremmo attendere qualche altro giorno. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulla dizi turca Tradimento.