Una bruttissima sorprese attende Tolga nelle prossime puntate della soap turca Tradimento (Aldatmak). Tutto avrà inizio nel momento in cui il ragazzo si recherà a villa Dicleli per cercare di liberare Oylum. La figlia di Güzide lo affronterà chiedendogli di lasciarla in pace. Ma cosa accadrà? Scopriamo insieme le anticipazioni che arrivano dagli spoiler turchi.

Tradimento, trame turche: Tolga litiga con Selin

La storyline prenderà il via nel momento in cui Selin perderà il bambino che porta in grembo. In quel momento Tolga si troverà in viaggio per lavoro e la giovane donna – su consiglio di Oltan – deciderà di tenere all’oscuro il marito su quanto accaduto.

Il padre di Tolga e sua sorella Serra saranno i soli a condividere con lei questo segreto, ma ciò non basterà a evitare che tra i due coniugi scoppi una violenta lite. Selin accuserà Tolga di essere l’amante di Oylum e lui reagirà in malo modo. La discussione degenererà al punto che Selin, furiosa, finirà per cadere rovinosamente dalle scale.

Tolga arrestato nelle prossime puntate Tradimento

Selin perderà i sensi e sua sorella Serra accuserà il cognato di averla spinta. Lui sarà così arrestato, per poi essere rilasciato non appena Selin riprenderà conoscenza e racconterà alla polizia di essere caduta da sola.

I due coniugi torneranno a casa insieme, ma la tensione tra loro sarà altissima, tanto che – a un certo punto – Selin arriverà a picchiarsi da sola per poter accusare il marito di percosse. La donna sarà ormai fuori controllo, e Tolga deciderà di andarsene promettendole di chiedere il divorzio. Dove andrà il figlio di Oltan?

Tradimento, spoiler turchi: Tolga corre da Oylum

Chiusa la storia con Selin, Tolga penserà a un modo per liberare Oylum dalla prigionia impostale dalla suocera. Dopo aver assoldato alcuni uomini si recherà così a villa Dicleli, pronto ad affrontare Mualla e portare via con sé la figlia di Güzide e il suo bambino.

Gli sforzi di Tolga però non porteranno ai risultati da lui sperati: il ragazzo sarà costretto ad allontanarsi dalla proprietà, non a causa di Mualla ma della stessa Oylum.

“Lasciami in pace!”

Con queste parole la figlia della giudice affronterà il giovane imprenditore. Profondamente ferito dalle parole dell’ex fidanzata, Tolga sparerà anche dei colpi in aria per dimostrarle che starà facendo sul serio, ma lei sarà irremovibile. Deluso e amareggiato dalle sue parole, il ragazzo non potrà fare altro che andarsene via da solo.