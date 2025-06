La vicinanza tra Oylum e Kahraman sarà sempre più evidente, tanto che i due nelle prossime puntate soap turca Tradimento (Aldatmak) scopriranno di voler formare una famiglia. Il nipote di Mualla e l’ex moglie di Behram convoleranno a nozze, ma nel corso della cerimonia accadrà qualcosa di inatteso.

Tradimento, trame future: il segreto di Mualla

Mualla farà credere a tutti di aver trasferito il figlio Behram in una clinica svizzera, per farlo curare da un team specializzato nei prossimi episodi della dizi turca. In realtà la donna avrà provveduto a trasferire il corpo del ragazzo in una delle residenze secondarie, dove sarà stato sepolto con la complicità di alcuni dipendenti della famiglia Dicleli.

Ma perché Mualla avrà nascosto la morte del figlio, e sostenuto invece che nella clinica svizzera un luminare specializzato in trattamenti per risvegli vegetativi avrebbe potuto riportarlo alla vita? In realtà la donna avrà solo cercato – con quella bugia – di tenere legati a sé la nuora Oylum e il nipotino Can.

Ben presto però il suo segreto verrà alla luce, e ciò accadrà proprio in un giorno che avrebbe dovuto essere gioioso per Oylum.

Spoiler Tradimento: Oylum sconvolta, notizia choc al suo matrimonio

Oylum e Kahraman saranno sul punto di pronunciare il fatidico “sì” quando ospiti del tutto inaspettati si presenteranno alla cerimonia. Non sarà Tolga (che non avrà mai smesso di amare la giovane) a fare irruzione, bensì la polizia, che giungerà a villa Dicleli per arrestare Mualla.

A quel punto tutti (compresa Oylum) scopriranno che la madre di Behram avrà ucciso il figlio e nascosto il suo corpo. Il primo momento di incredulità dei presenti lascerà presto il posto alla certezza che Mualla sarà responsabile del delitto. La donna infatti – anziché negare – si mostrerà collaborativa con i gendarmi, che la porteranno via.

Mualla sarà disperata all’idea di ciò che avrà fatto al figlio, ma al tempo stesso pregherà perché lui possa finalmente trovare quella pace che gli sarà stata negata nelle ultime settimane di una pseudo-vita.

Nel frattempo le forze dell’ordine – per poter davvero stabilire le cause della morte del giovane – disporranno la riesumazione del corpo. Cosa accadrà a questo punto? Vi invitiamo a seguirci per scoprirlo insieme a noi e rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Tradimento.