Cosa accadrà nelle puntate Tradimento, in onda dal 29 marzo al 4 aprile 2025? La soap turca con Vahide Perçin ci regalerà episodi ricchi di colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Oylum, che dopo aver cambiato idea sull’aborto proverà a ingannare Tolga dicendogli che non lo ama più. Pronti a scoprire di cosa si tratta? Ecco cosa rivelano gli spoiler sulle trame della nuova settimana Tradimento (Aldatmak).

Tradimento, trame al 4 aprile: Oylum prova a ingannare Tolga

Oltan apprende dell’aggressione subita da Tolga e si reca immediatamente da lui, mosso dalla preoccupazione e dal desiderio di offrire il proprio sostegno. Tuttavia Tolga lo respinge con rabbia, accusandolo velatamente di essere il figlio del mandante.

Poco dopo Tolga si incontra con Oylum. La figlia di Güzide – dopo aver sentito il battito cardiaco del suo bambino – cambia idea sull’aborto. Decide così di incontrare Tolga per comunicargli la sua decisione e ribadirgli che la loro relazione è definitivamente conclusa. Gli dice anche di essere innamorata di Behram, ma Tolga, osservando il suo comportamento, capisce che lei gli sta mentendo e che i suoi sentimenti per lui sono ancora vivi.

Spoiler Tradimento settimana 29 marzo – 4 aprile: il mistero del quadro

Güzide e Nazan recuperano delle foto di Tarik con Korlmaz dai social. Poco dopo la giudice scopre che un negozio di antiquariato sta esponendo un quadro dipinto da lei. Facendo delle ricerche scopre che il dipinto è stato venduto al negozio da Yeşim.

Con la scusa di restituirle la collana d’oro, Güzide attira a casa sua la rivale. Le intenzioni della giudice sono quelle di poter finalmente arrivare a un faccia a faccia con Yeşim. All’appuntamento però arrivano anche Ozan e la sua nuova fidanzata – Zeliş – che si ritrova davanti sua madre İlknur e la cugina Güzide.

Al suo arrivo alla residenza degli Yenersoy, Zeliş si imbatte in Yeşim e sua madre. Güzide e Zeynep, colgono l’occasione e decidono di smascherare pubblicamente le due donne.

Tarik minaccia Yeşim nelle prossime puntate Tradimento

Tra i presenti c’è anche Tarık. L’uomo – dopo aver scoperto che è stata Yeşim a causargli il malore – minaccia vendetta. Tarik giura di toglierle per sempre la custodia di Öykü.

La donna deve vedersela anche con Zeliş che – una volta tornate a casa – è sconvolta e chiede spiegazioni alla madre e alla cugina. Yeşim prova a difendersi raccontandole tutte le ingiustizie che ha dovuto subire fin da piccola, quando rimase orfana.

Poco dopo la donna cerca di vedere sua figlia Öykü. Ma quando si presenta nell’hotel dove Tarik l’ha portata viene cacciata via. Poco dopo, viene avvicinata da Ebru che ha una notizia sensazionale: Dilek è incinta e il padre del bambino è Tarik!

Tradimento spoiler, Oylum vuol lasciare Zeliş

La scena che si è svolta in casa di Güzide sembra avere conseguenze anche nella relazione tra Oylum e Zeliş. Il ragazzo – influenzato dai familiari – comincia a pensare che Zeliş lo abbia ingannato e medita di mettere fine alla loro relazione.

Lei cerca di farsi perdonare, e per riuscirci chiede un anticipo a Oltan e lo consegna a Güzide, dicendole di considerarlo un risarcimento per i beni venduti da sua madre.

Oylum in pericolo nei prossimi episodi Tradimento

Un video inizia a girare sul web e diventa subito virale. Nel filmato si vede l’incendio del taxi in cui Oylum è rimasta coinvolta. Dopo averlo visto Tolga si precipita da lei in ospedale. Al suo arrivo però la trova in compagnia di Behram.

Lei lo respinge dicendogli chiaramente di non farsi più vedere. Tolga a quel punto va via e si reca da Selin. Intanto in città arriva Mualla, la madre di Behram. Lui le confessa di voler sposare Oylum prima possibile, ma a donna non sembra convinta della scelta del figlio.

Tradimento, cos’altro accade nella soap turca di Canale 5?

Güzide si rivolge al giudice Afşin, responsabile del caso di Sezai, e gli chiede di concedere a quest’ultimo la libertà provvisoria in attesa del processo. La donna afferma di essere in possesso di prove che dimostrano la sua innocenza, e sostiene che Sezai è stato vittima di un complotto. Il giudice accoglie la richiesta e Sezai viene rilasciato.

Elmas informa Tarık che Güzide è disposta a concedergli il divorzio, ma a precise condizioni: vuole la metà dei beni accumulati durante il matrimonio e che Tarık si faccia carico di tutte le spese legali. Lui però è diffidente e sospetta che le due donne stiano tramando qualcosa alle sue spalle.

Yeşim non può fare a meno di pensare che il figlio di Dilek potrebbe rivelarsi legittimamente erede di Tarik, e nel timore di dover dividere l’eredità decide di affrontare la donna per impedirle di metterlo alla luce. Yeşim minaccia e picchia la donna, intimandole di abortire.