Cosa ci riservano le puntate Tradimento, in onda dal 22 al 28 marzo 2025? La soap turca con Vahide Perçin ci regalerà episodi ricchi di colpi di scena. Al centro dei riflettori ci sarà una clamorosa decisione di Tarik. Pronti a scoprire di cosa si tratta? Ecco cosa rivelano gli spoiler sulle trame della nuova settimana Tradimento (Aldatmak).

Tradimento, trame al 28 marzo: Güzide sventa il piano di Ozan

Ozan tenta di uccidere Tarik spingendolo giù da una scogliera, ma Güzide interviene all’ultimo momento, impedendo al figlio di compiere un omicidio. Il ragazzo se ne va e Güzide finge di voler completare l’opera, ma in realtà salva Tarik, salvo poi giurargli di ridurlo sul lastrico.

Spoiler Tradimento settimana 22-28 marzo: Tarik vuol diseredare i suoi figli

Furioso per la richiesta dei figli di cambiare cognome, Tarik decide di diseredarli. Redige così un testamento per ufficializzare la sua decisione e annuncia pubblicamente la sua decisione durante una diretta streaming. Tuttavia si dichiara pronto a ripensarci, ma a una sola condizione: annullerà la sua decisione solo se Güzide gli concederà il divorzio e licenzierà Elmas.

La strategia di Güzide nelle prossime puntate Tradimento

La giudice si rende conto che è arrivato il momento di cambiare strategia, e incarica Elmas di indagare sull’origine dei fondi di Tarik, con l’obiettivo di incastrarlo per i suoi traffici illeciti e farlo arrestare. Elmas accetta l’incarico, ma al tempo stesso le consiglia di trovare alleati potenti. Güzide si reca così da Oltan e gli propone di porre fine alle loro ostilità e allearsi contro Tarik.

Tradimento spoiler, Oylum vuole abortire e lasciare Behram

Oylum non se la sente di portare avanti la gravidanza. La ragazza inizia a provare quasi fastidio per Behram, che si mostra sempre più geloso e possessivo, e intende portare a termine gli studi. Dopo aver comunicato a sua madre la decisione di lasciare Behram, Oylum si reca in una clinica per abortire. Ma il ragazzo non è disposto a permetterle di farlo e la segue anche lì, insistendo affinché lei cambi idea.

Tradimento, cos’altro accade nella soap turca di Canale 5?

Oylum affronta Selin e la insulta, rinfacciandole il male che le ha inflitto. Selin, tuttavia, è tormentata dal senso di colpa per il legame che si sta creando con Tolga. Nel frattempo le indagini sugli affari illeciti di Tarik sembrano fare grossi passi avanti. Grazie al tracciamento del suo cellulare, Güzide, Oltan ed Elmas scoprono che l’uomo è implicato nel contrabbando di opere d’arte provenienti dalla Siria. Informato da un suo complice degli incontri segreti tra Oltan, Elmas e Guzide, Tarik decide di sfruttare Umit e il suo amore per la figlia per ottenere maggiori informazioni.

Quando Tarik invia l’indirizzo del magazzino dove nasconde le opere d’arte, i tre lo intercettano e allertano Celal, che organizza un blitz per incastrarlo. Ma Tarik ha un asso nella manica: invia a Umit un video di Deniz, minacciandolo di non rivederla più se non collabora. L’uomo è disperato e finisce per cedere, avvertendo Tarik del blitz e dandogli il tempo di svuotare il magazzino.

Yesim e Ilknur apprendono che Tarik ha diseredato Ozan e Oylum, designando come unica erede Oyku. Poco dopo l’uomo ha un infarto. Trasportato in ospedale, si risveglia e trova al suo fianco Yesim, che cerca di convincerlo che Güzide lo ha avvelenato.