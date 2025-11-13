Tradimento, anticipazioni puntate del 14 novembre su Canale 5: Mualla amareggiata per la scelta di Kahraman

Le nuove anticipazioni della soap turca Tradimento, in onda su Canale 5 venerdì 14 novembre in prima serata, promettono grandi colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Mualla, affranta dopo che il nipote Kahraman ha deciso di andarsene e abbandonare gli affari di famiglia. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Tradimento, trame serali del 14 novembre: Mualla convince Kahraman a tornare

La decisione di Kahraman di andarsene di casa e non occuparsi più degli affari della famiglia, lascerà Mualla sconvolta. La donna – visibilmente giù di morale – si sfogherà prima con Celal e oi si recherà a casa di Güzide. Il suo intento sarà ben chiaro: convincere il nipote a tornare sulle sue decisioni.

Mualla apparirà disposta a tutto pur di riunire la famiglia, e tutto sembrerà risolversi quando il ragazzo e Oylum accetteranno di tornare a vivere con lei, nonostante il fatto che le scuse della donna lascino qualche dubbio sulla sua sincerità.

Anticipazioni puntate serali di Tradimento: Oylum vuol scoprire chi sono i suoi genitori

Nel frattempo Oylum vorrà scoprire l’identità dei suoi genitori biologici. Cosa sarà veramente accaduto il giorno in cui è nata? Per svelare il mistero che avvolge le sue origini, la giovane chiederà aiuto a Celal.

Oylum spererà che lui possa davvero aiutarla a fare luce su un mistero che ormai la tormenterà da troppo tempo.

Nel frattempo anche Güzide vorrà sapere qualcosa di più sullo scambio di culle, e sospetterà che Luftu Taninir possa aiutarla a risolvere il mistero. La giudice inizierà così a indagare sull’uomo.

Tradimento, finale del 14 novembre: cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Il giorno dell’udienza per il divorzio tra Güzide e Tarik, la giudice troverà una sorpresa ad attenderla. Lui si presenterà, ma solo per dichiarare di non essere più disposto a concederglielo. La situazione con Sezai si farà così sempre più complicata.

Yesim rivelerà alla giudice di aver visto un video che riprendeva Tarik mentre uccideva un uomo. A quel punto Güzide incaricherà Tolga di recuperare il filmato.

Dundar intanto, avrà in testa un piano ben preciso per attirare Yesim a casa sua. Il ragazzo si recherà alla scuola di Oyku e porterà via con sé la piccola. Tarik si recherà da Güzide, convinto che la bambina possa essere stata portata via da Ozan, ma sarà cacciato via in malo modo.

