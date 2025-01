Oggi – domenica 5 gennaio – la soap turca Tradimento (Aldatmak) si presenta al suo sesto appuntamento con i fans. Cosa ci riservano i tre episodi del serial turco con Vahide Perçin in onda stasera dalle 21:29 fino alle 23:49 circa su Canale 5?

Anticipazioni Tradimento: tutti pronti ad aiutare Güzide

La storyline riprenderà dal momento in cui Güzide sarà rinchiusa in cella, dopo aver manifestato le sue perplessità sul comportamento scorretto di Ismet. La giudice pagherà molto caro il suo giudizio sul legale incaricato delle indagini che vedono coinvolta sua figlia Oylum.

Per cercare di salvare la donna Tarik e Sezai uniranno le loro forze. I due cercheranno di dimostrare che Ismet ha ricevuto dei soldi dalla famiglia Jakens, e che le accuse mosse dalla giudice nel corso del processo erano più che fondate. Per riuscire nel loro intento chiederanno aiuto a Oltan, che sarà incaricato di controllare i movimenti sul conto bancario di Ismet, per scoprire eventuali versamenti sospetti. La ricerca darà i frutti sperati, e i tre consegneranno al procuratore Tuncay le prove tangibili della corruzione di Ismet.

Ozan nei guai nei prossimi episodi Tradimento

Mentre Oltan, Tarik e Sezai saranno impegnati a far cadere le accuse contro Güzide, Lara e Kaan porteranno avanti il loro piano, rivolto a convincere Ozan di essere un assassino. I due continueranno a manipolarlo e – grazie a un piano di Kaan – a convincerlo a rubare un’auto per poi consegnarla a Lara.

In seguito emergerà un filmato nel quale si vedrà Ozan aggredire l’ex amico. Se le riprese fossero visionate interamente, potrebbero almeno in parte scagionare Ozan, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli.

Tradimento, finale di stasera: una sorpresa per Oylum

Mentre le cose sembrano mettersi un po’ meglio per Güzide, Ozam rischia quindi di trovarsi nei guai a causa del complotto tra Lara e Kaan. Intanto arriva una sorpresa per Oylum. Tolga le confessa i suoi sentimenti, ma la ragazza – almeno per il momento – non sembra ricambiare l’amore del giovane.

Curiosi di scoprire cos’altro accadrà nella dizi turca di Canale 5? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Aldatmak.