Stasera – domenica 8 dicembre – la soap turca Tradimento (Aldatmak) si presenta al suo secondo appuntamento con i fans. Cosa ci riservano i tre episodi del serial turco con Vahide Perçin in onda stasera dalle 21:30 alle 23:52 circa su Canale 5?

Anticipazioni Tradimento: Güzide scopre il tradimento di Tarik

La storyline avrà inizio nel momento in cui la giudice sarà intenta a controllare la casa di una cliente. Mentre si trova sul posto, la protagonista sentirà chiaramente la voce del marito Tarik nell’abitazione accanto.

Güzide non riuscirà a spiegarsi la presenza di Tarik lì, fino a quando non scoprirà che l’uomo l’ha sempre tradita e conduce una doppia vita.

La vendetta di Güzide nei prossimi episodi Tradimento

La sua vendetta sarà quella di rovinare pubblicamente l’immagine del marito e quella della sua famiglia segreta. Güzide si preparerà così a smascherare Tarik nel corso della festa organizzata per il suo anniversario, alla quale saranno presenti anche la moglie segreta di Tarik Yeşim, e la loro figlioletta, la piccola Öykü. Durante la cerimonia Güzide annuncerà il tradimento di Tarik.

Le conseguenze del suo gesto non tarderanno ad arrivare anche sulla “seconda” moglie e sulla figlia dell’uomo, che vedranno le loro vite andare in frantumi.

Tradimento, trame seconda puntata: Oylum accusata di omicidio?

Il tradimento di Tarik passerà in secondo piano nel momento in cui Güzide si troverà ad affrontare un nuovo dramma familiare. La figlia Oylum resterà infatti coinvolta in un incidente stradale con un ciclista. La giovane non riporterà conseguenze fisiche, ma le indagini porteranno a ipotizzare la sua responsabilità sul sinistro.

Oylum rischierà così di essere accusata di omicidio stradale. In realtà il vero responsabile di quanto accaduto sarà Tim, il figlio di un ambasciatore che cercherà di usare tutta la sua influenza per tenere il ragazzo fuori dai guai. Fortunatamente però anche Oylum potrà contare sull’appoggio del padre avvocato e della madre giudice, e con il loro aiuto riuscirà a fare emergere l’esatta dinamica dei fatti.

Tradimento, finale di stasera: Güzide prende una decisione sofferta

Una volta “scongiurato” il pericolo di arresto per la figlia, Güzide tornerà a concentrarsi sulla prima questione, quella del tradimento di Tarik. La donna deciderà di affrontare il marito e – dopo uno scambio concitato di accuse – lo inviterà a lasciare la sua casa.

Il “castello magico” della donna inizierà così a sgretolarsi, e nei prossimi episodi altri colpi di scena sembreranno distruggere quell’illusione di famiglia perfetta che Güzide aveva sempre pensato di avere. Curiosi di sapere cos’altro accadrà nella nuova dizi turca di Canale 5? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.