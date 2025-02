Cosa ci riservano le puntate Tradimento, in onda dall’8 al 14 febbraio 2025? La soap turca con Vahide Perçin è recentemente stata protagonista di un’importante variazione nel palinsesto Mediaset, e ci regala episodi anche nel daytime feriale a partire dal 5 febbraio. Pronti a scoprire cosa rivelano gli spoiler sulle trame della nuova settimana Tradimento (Aldatmak)?

Tradimento, trame al 14 febbraio: le bugie hanno le gambe corte

La scoperta delle bugie di Oylum getta Güzide in un baratro di dolore. Incapace di tollerare un altro tradimento, la giudice decide di allontanare la figlia. Yesim assiste compiaciuta alla scena con una soddisfazione malcelata, godendosi la caduta della rivale. L’atteggiamento dell’altra donna di Tarik fa infuriare la giovane, che cerca di colpirla.

Oylum viene portata via da Tarik e si rifugia a casa di Setin, che cerca di consolarla insieme a Tolga e Ozan. Subito dopo Tolga riporta Oyku da Güzide e la affida a Umit. Il rifiuto di Guzide di parlare con la figlia, e il divieto che la giudice impone anche a Nazan e Umit di farlo, fa capire a Oylum che non potrà mai farsi perdonare.

Tarik lascia Yesim nelle prossime puntate Tradimento

Accompagnando Yesim a casa, Tarik scopre con sgomento che la donna è venuta a conoscenza del suo segreto grazie a Berrin. Infuriato, la abbandona e la priva del diritto di vedere Öykü. Subito dopo l’uomo si reca in ufficio e licenzia Berrin, poi va a casa di Guzide a riprendersi Öykü. Con sgomento, l’uomo scopre che è stata proprio Oykü a portare la figlia da Guzide, tramando alle sue spalle. Nel frattempo, Yesim, furiosa per il suo tradimento, inizia a pianificare la sua vendetta.

Tradimento, spoiler al 14 febbraio: Burcu pronta ad aiutare Güzide

Oylum si reca a casa di Yesim e la aggredisce, intimandole di non infliggere ulteriori sofferenze a Güzide.

Burcu intanto da alla giudice i video che inchiodano Yesim alle sue malefatte, in cambio della promessa di rifiutare la richiesta di affidamento di Emre presentata dall’ex marito e di raddoppiare l’assegno mensile che la donna riceve da lui. Poi la donna torna da Yesim, e le dice di aver perso il cellulare durante una discussione concitata con Güzide e Ozan.

Tradimento, cos’altro accade nella soap turca di Canale 5?

Di fronte alle insistenti richieste di Oyku di ricongiungersi con sua madre, Tarik si sente costretto a cedere. Yesim – anticipando la sua visita – inscena un’aggressione nei confronti della figlia, nella speranza di suscitare la compassione di Tarik e riconquistarlo.

L’uomo però non solo non la perdona, ma si rifiuta anche di comprarle una nuova casa come le aveva promesso. Tarik le dice che d’ora in avanti provvederà solo a passarle un assegno per il mantenimento della figlia e a pagare l’affitto della casa in cui vive con la bambina.

Mentre cammina per strada, Oylum si imbatte in un automobilista sconsiderato. Lo scontro verbale che ne segue si trasforma in una minaccia concreta quando l’uomo estrae una pistola e gliela punta contro. Fortunatamente per la giovane, c’è qualcuno che assiste alla scena. Un giovane che scopriremo chiamarsi Behram disarma l’uomo e tranquillizza Oylum, lasciandole il suo biglietto da visita per contattarlo nel caso in cui la ragazza decidesse di denunciare l’accaduto.