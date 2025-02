Cosa ci riservano le puntate Tradimento, in onda dal 22 al 28 febbraio 2025? La soap turca con Vahide Perçin ci regalerà episodi ricchi di colpi di scena. Pronti a scoprire cosa rivelano gli spoiler sulle trame della nuova settimana Tradimento (Aldatmak)?

Tradimento, trame al 28 febbraio: la decisione di Oylum

Dopo la vittoria, Umit, Nazan, Oylum, Ozan e Guzide si ritrovano a festeggiare nel ristorante di Behram. Al termine della cena, Oylum si isola per parlare con Tolga, il cui rammarico la turba profondamente, lasciandola indecisa sul da farsi.

Alla fine per la ragazza decide di non lasciare Tolga, dopo che lui ha rinnegato il padre.

Anticipazioni Tradimento fine febbraio: Umit e Güzide “rapiscono” di nuovo Oyku

Il giorno successivo, mentre fanno colazione, Guzide scopre che Umit ha molti problemi con l’affitto. Poco dopo la giudice e suo fratello decidono di pedinare Selime e Oyku. La giovane tata a cui è stata affidata la bambina di Yesim – dopo che quest’ultima ha deciso di fare un viaggio ad Antalya – si recano a un parco giochi.

Qui, parlando con la bambina, i due scoprono che vorrebbe andare a vivere con loro. Decidono così di portarla via, senza essere visti da Selime. La tata – preoccupata da alcuni precedenti episodi che hanno macchiato la sua fedina penale – decide di non rivolgersi alla polizia, e di tenere all’oscuro anche Yesim del rapimento della bambina.

La mossa di Tarik nelle prossime puntate Tradimento

Nel frattempo Tarik incontra Tahir, il vero proprietario del terreno nonché boss malavitoso, e gli chiede di intervenire per costringere Elmas a revocare l’ingiunzione sul terreno. Lui acconsente ma poi – durante l’incontro con Elmas – scopre che lei è la nipote di Azhad Aga, un potentissimo boss a cui anche lui deve sottomettersi.

Tolga intanto trova il coraggio di affrontare suo padre e comunicargli la sua intenzione di rompere ogni rapporto con lui.

Tradimento, spoiler al 28 febbraio: Tolga sotto attacco informatico

Selin si reca in ufficio da Tolga per avere un parere su Ozan, ma la loro conversazione viene interrotta da un attacco informatico che paralizza l’azienda. L’hacker chiede un riscatto di dieci milioni di dollari per sbloccare i sistemi.

Il ragazzo ha solo sei ore di tempo per trovare il denaro, e mentre cerca di risolvere da solo la situazione il tempo passa e aumenta la consapevolezza che solo una persona potrebbe aiutarlo a uscire dai guai: suo padre.

Tradimento, cos’altro accade nella soap turca di Canale 5?

Mentre Tolga è alle prese con l’attacco informatico che ha paralizzato i computer della sua azienda, Behram si presenta a casa di Oylum e la invita a una serata senza rivelarle dove intende portarla. La ragazza accetta e i due salgono in macchina. Lo chef la porta al suo ristorante, dove Oylum trova una sorpresa ad attenderla.

Oyku finisce al pronto soccorso a causa di un’intossicazione. Fortunatamente, la situazione non è critica e la bambina può tornare a casa, ma l’ospedale chiede un documento. Guzide è terrorizzata all’idea che Tarik venga coinvolto e scopra la verità. Nel frattempo, Oylum riceve una telefonata inaspettata da Behram e lo supplica di aiutarla. I due si introducono furtivamente nella casa di Yesim, dove riescono a recuperare il documento di Oyku. Tuttavia, al momento delle dimissioni, scoprono che è necessaria la presenza di un genitore. Decidono quindi di contattare Ozan, che si trova in un bar, e lo convincono a fingersi il padre della bambina, facendogli redigere un’autorizzazione falsa per le dimissioni.

Sezai vuole togliersi un peso dalla coscienza e si prepara a fare a Güzide una sconvolgente rivelazione: l’uomo si sente in colpa per aver indotto sua moglie al suicidio 14 anni prima, accusandola di un tradimento che non aveva mai commesso.