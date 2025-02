Cosa ci riservano le puntate Tradimento, in onda dal 15 al 21 febbraio 2025? La soap turca con Vahide Perçin ci regalerà episodi ricchi di colpi di scena. Pronti a scoprire cosa rivelano gli spoiler sulle trame della nuova settimana Tradimento (Aldatmak)?

Tradimento, trame al 21 febbraio: un mistero avvolge Behram

Accolti calorosamente da Oltan sulla sua barca, Oylum e Tolga trascorrono una serata piacevole. Durante la cena, con un nodo in gola, Oylum confida all’amico l’incubo che sta vivendo, rivelando di essere stata minacciata con una pistola.

Quando Oltan scopre cosa è successo, la incoraggia a sporgere denuncia. Oylum prova così a chiamare il ragazzo che ha registrato l’accaduto, ma lui non risponde. Behram si trova nella barca vicina a quella di Oltan, e mentre cena ha modo di ascoltare tutta la conversazione. Decide così volutamente di non rispondere al cellulare. Cosa ha in mente?

Ozan si confida con Mesut nelle prossime puntate Tradimento

Ozan si reca a casa di Selin per un saluto veloce alla sorella e – non trovandola – cerca con insistenza di andarsene. Selin fa di tutto per trattenerlo.

Il ragazzo va via e si reca dall’amico Mesut, al quale confida “Selin prova qualcosa per me, ma io non provo lo stesso. Ho paura di farla soffrire se le dico la verità“. Mesut cerca di convincerlo a dare alla ragazza una possibilità.

Tradimento, spoiler al 21 febbraio: dov’è finita Oyku?

Yesim cerca invano la figlia Oyku. La donna non riesce a trovarla, e a un certo punto riceve una notizia sconvolgente: Oyku potrebbe essere stata investita! Davanti a questa ipotesi la donna sviene. Si sveglia poco dopo in ospedale, e cerca di fuggire per andare a cercare la figlia.

Spoiler Tradimento: Tolga ripudia i figli, Güzide ricattata da Oltan

Ozan e Oylum si recano in ufficio dal padre, e Tolga – preso dai suoi problemi – li caccia e dice loro che non li considera più suoi figli.

Nel frattempo Güzide si trova ad affrontare un grosso dilemma. La giudice sa che Oltan ha costruito la sua fortuna truffando molte persone, e ora il ricco imprenditore vuole che lei si pronunci a suo favore in tribunale. In cambio di un verdetto favorevole, Oltan promette di rinunciare a diffondere un video compromettente di suo figlio. Nel filmato si vede Ozan confessare di aver ucciso accidentalmente un uomo che lo aveva truffato in un affare di criptovalute.

Spoiler Tradimento: Ozan arrestato

Ozan viene assunto nel cantiere di Oltan, e scopre delle irregolarità nei conti del cantiere. Qualcuno sta approfittando della situazione, e i suoi sospetti ricadono su Refik, un collega che potrebbe sottrarre denaro con fatture gonfiate.

La discussione tra i due degenera in rissa, e Ozan viene arrestato per aver spinto il capocantiere. Poco dopo Oylum va a trovare il fratello in carcere, e i due si ripromettono di fare in modo che – da quel momento in poi – la madre Güzide non debba più dispiacersi a causa loro.

Tradimento: Yesim uccide Burcu

Yesim intanto scopre che Burcu ha mentito: non solo non ha mai perso il cellulare, ma possiede anche il suo, scomparso il giorno in cui il condominio è stato evacuato. La donna inizia a curiosare tra i messaggi sul cellulare e scopre che è stata proprio l’amica a inviare a Güzide i video che la incriminano. Furiosa, Yesim si reca nella stazione in cui Burcu aspetta la metro, e dopo averla attirata in una zona appartata la affronta. Tra le due donne scoppia un violento litigio, durante il quale Yesim spinge Burcu sui binari mentre sta arrivando un treno. Selin e Oylum sono a bordo del treno, ma non si accorgono della presenza di Yesim.

Tradimento, cos’altro accade nella soap turca di Canale 5?

Tarik torna a casa e Yesim gli dice che Burcu si è suicidata. Güzide confrontandosi con Elmas scopre che l’ex marito le ha tenuto nascosti diversi immobili. Oylum e Behram si incontrano per caso, e discutono con Nazan dell’uomo che ha puntato una pistola contro la ragazza.