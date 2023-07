Le novità annunciate nel palinsesto Mediaset del 4 luglio vedono il ritorno di un game show storico. La Ruota della Fortuna tornerà a tenerci compagnia in Prime Time e a condurre il gioco sarà Gerry Scotti.

La Ruota della Fortuna, il celebre game show della TV

Nel corso degli anni sono stati molti i programmi di successo, e tra i più amati di sempre c’è La ruota della fortuna. Il game show storico ha visto – nel corso degli anni – susseguirsi molti presentatori e vallette, ed è stato anche teatrino di alcune gaffe divenute celebri.

Basta nominare il programma per vedere affiorare alla mente le immagini di Mike Bongiorno. Non tutti però sanno che non è stato lui il primo conduttore, così come non sono stati i canali Mediaset a trasmettere la primissima edizione del programma in Italia.

Il primo giro della ruota risale al 1987, quando Augusto Mondelli, meglio conosciuto come Casti ha dato il via su Odeon TV a quella che sarebbe stata per molti anni, la ruota dei sogni per tantissimi italiani. Il game show è approdato due anni dopo sulle reti Mediaset, e a prendere il timone del programma è stato il più popolare Mike della televisione italiana. Il programma è stato trasmesso su Canale 5 ininterrottamente dal 1989 al 1996 sulla rete ammiraglia Mediaset, per poi “trasferirsi” su Rete 4, dove la ruota ha continuato a girare fino al 2003 sempre con la conduzione di Mike Bongiorno.

Proprio con le reti Mediaset e con il popolare presentatore il gioco è diventato uno dei game show più popolari e amati della televisione.

Dopo una sosta di quattro anni è tornato a farci compagnia sul piccolo schermo per due edizioni condotte da Enrico Papi su Italia 1.

Anche le vallette hanno avuto un ruolo determinante. A girare le varie caselle con le lettere sul tabellone si sono succedute Raffaella De Riso, Michelle Klippstein, Ylenia Carrisi, Paola Barale, Antonella Elia, Claudia Grego, Ana Laura Ribas, Miriana Trevisan, Nancy Comelli e Victoria Silvstedt.

La Ruota della Fortuna, gaffe e concorrenti “storici”

Non sono mancati neppure momenti di tensione, come quello che ha visto la celebre quella del signor Giancarlo, che perse 8 milioni di lire, su una frase sulle amazzoni diventata celebre.

Al programma hanno preso parte anche concorrenti divenuti poi celebri. Tra i personaggi “illustri” che hanno preso parte al game show ricordiamo un giovanissimo Matteo Renzi, che nel 1994 si presentò al programma in veste di concorrente, in quella che sicuramente è stata la sua prima apparizione in assoluto sul piccolo schermo.

Torna La Ruota della Fortuna, lo show sarà condotto da Gerry Scotti

L’annuncio del palinsesto Mediaset avvenuto ieri – 4 luglio – vede per la stagione 2023-2024 un graditissimo ritorno. Il game show che ha fatto sognare (e anche vincere) moltissimi italiani sta per tornare sul piccolo schermo. La conduzione della nuova edizione La Ruota della Fortuna è stata affidata a Gerry Scotti, mentre è ancora da definire la data del debutto e l’orario. L’unica cosa certa è che il programma occuperà un posto d’onore nel Prime Time di Mediaset. Per il conduttore si tratterà di un nuovo importante appuntamento, dopo quello che lo ha visto per diversi anni al timone di “Caduta Libera“, “Tu si que Valez” e “Lo show dei Record“, programmi di punta trasmessi dal colosso di Cologno Monzese.

Per rimanere aggiornati sulle news che riguardano il popolare gioco e il presentatore continuate a seguirci.