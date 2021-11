Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani a Verissimo, nella puntata in onda sabato 13 novembre 2021, hanno ufficializzato la loro relazione annunciando: “Siamo fidanzati e galeotto fu questo studio“. Il vincitore del GF Vip ha parlato anche della fine della sua amicizia con Francesco Oppini, compagno di avventure nella casa più spiata d’Italia. Ecco cosa è successo durante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani a Verissimo: il loro amore

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani a Verissimo hanno annunciato ufficialmente e pubblicamente di essersi fidanzati.

Zorzi ha raccontato come la relazione abbia avuto inizio dicendo: “Sono stato io. Avendo visto alcune clip e alcune puntate di Amici mi sono detto: “Ah però”. Poi mi ricordo che scrissi un post sotto la puntata di Verissimo in cui era ospite: “Eh potevate invitarmi la puntata dopo?”. Cosa è accaduto? I due hanno iniziato a sentirsi sui social e quando si sono incontrati di persona è scoccato il colpo di fulmine. Stanzani ha detto che Zorzi è stato molto gentile con lui, un vero Signore. Si è dimostrato molto premuroso e ha sparato subito le sue cartucce migliori per farlo innamorare di lui e così è stato.

Zorzi ha anche parlato della lunga estate d’amore in giro per l’Italia con il suo “Tommino” svelando: “Questa estate siamo stati insieme due mesi, abbiamo fatto due settimane in Puglia, siamo stati in barca alle Eolie, siamo stati in montagna“.

Nonostante siano passati solo 6 mesi dall’inizio della relazione il 7 maggio scorso, entrambi hanno assicurato di pensare al futuro: “Parliamo di futuro, ci piace e ci piacerebbe a tutti e due una soluzione tipo campagna, ma forse siamo un po’ giovani per andare a vivere in campagna … Io sono giovane e lui giovanissimo quindi a 19 andare a perdersi nella nebbia della Val Padana“.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: la fine di una amicizia

Alla domanda sulla sua amicizia con Francesco Oppini, Zorzi ha parlato di quanto accaduto senza alcun problema svelando ciò che realmente pensa e prova.

Il vincitore del GF Vip ha detto: “Rimane un bellissimo ricordo. Ad oggi non c’è più un rapporto. Non c’è astio, non c’è rancore, ma non ci sentiamo da questa estate. Ho visto mamma Alba, ci siamo parlati. Sicuramente è una chiamata che prima o poi farò. Ci sono persone che incontri nella vita con cui stai insieme per un po’ di tempo e poi le strade si dividono. Non rinnego il bene che gli ho voluto e ancora gli voglio perché l’affetto non svanisce“.

Video Mediaset: l’intervista integrale a Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani

