“Tailor Made – Chi ha la stoffa?” È il nuovo talent condotto da Tommaso Zorzi ex vincitore del Grande Fratello Vip 5. Il programma è ambientato nel mondo della sartoria: dieci concorrenti, sarti amatoriali di talento, si sfideranno al fine di raggiungere il loro sogno: ovvero trasformare la loro passione in un vero e proprio lavoro. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla trasmissione e quando andrà in onda.

Tailor Made – Chi ha la stoffa?, dal 14 settembre su Real Time

Il nuovo programma di Tommaso Zorzi “Tailor Made – Chi ha la stoffa?” è andato in onda a partire dal 28 giugno solo su Discovery +, per gli abbonati al servizio. Ma dal 14 settembre 2022 in prima serata è possibile vedere le puntate dello show di Zorzi anche in chiaro su Real Time. Tailor Made – Chi ha a stoffa? Di cosa si tratta? Ebbene, 10 concorrenti, sarti amatoriali gareggiano fra loro in una competizione sana ed efficace al fine di vincere e quindi trasformare il loro sogno in un vero e proprio lavoro.

Tailor Made – Chi ha la stoffa?, anticipazioni del programma

Tailor Made – Chi ha la stoffa? è una competizione tra 10 sarti amatoriali che provengono da tutta Italia che si sfideranno mettendo alla prova le loro capacità creative e manuali dimostrando abilità e conoscenza dei materiali di alta moda e delle stoffe utilizzate.

Tailor Made – Chi ha la stoffa? è l’adattamento del format anglosassone “The Great British Sewing Bee”, creato da Love Productions e distribuito da BBC Studios Distribution Limited.

I 10 concorrenti in gara saranno giudicati da due esperte del settore: Elide Morelli, per 53 anni sarta premiere della maison Valentino, e Cristina Tardito, che ha collaborato con molte delle maison più famose al mondo arrivando poi a creare un suo brand, Kristina Ti. In ogni puntata le due esperte di moda che rivestono appunto il ruolo di giudice, elimineranno un concorrente. Alla fine della trasmissione chi arriverà in Finale sarà eletto vincitore.

Il programma ha avuto parecchio successo tanto che è approdato in molti Paesi dell’Europa: Francia, Danimarca, Germania, Portogallo, Spagna e Svezia. E certo non poteva mancare l’Italia, che vanta stilisti eccezionali che ci invidiano in tutto il mondo. Il nostro Paese è notoriamente la patria del buon gusto e dell’alta moda.

Come già detto il conduttore del format è Tommaso Zorzi, che ha anche vinto il Grande Fratello Vip 5 arrivando in finale con Pierpaolo Pretelli. Zorzi raggiunto da Sorrisi fa sapere che per il suo look si ispira molto al nonno:

«Sono innamorato dello stile di 50 anni fa anche se non riesco a replicarlo tutti i giorni. E le marche non c’entrano, ovviamente. Pensi che a “Tailor made” abbiamo inserito la prova di trasformazione, che è anche la mia preferita. In questo caso con vecchi materiali i concorrenti hanno creato degli abiti nuovi. E i risultati sono stati pazzeschi. E poi va detto: i vecchi tessuti sono di una qualità eccelsa, quindi via libera! Un paracadute da parapendio è diventato un impermeabile, un abito da sera, una gonna, un top».

Inoltre Zorzi confessa che conserva ancora lo smoking di Tom Ford con il quale ha vinto il Grande Fratello Vip 5 e ricorda inoltre che dopo le vacanze:

«A settembre andrà in onda “Tailor made” su Real Time, a ottobre vedrete “Drag race Italia” su Discovery+».