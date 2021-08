Tommaso Stanzani protagonista unico del videoclip del nuovo singolo, Stelle Cadenti, di Ermal Meta. La canzone fa parte dell’album Tribù Urbana, pubblicato dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo che ha visto salire sul podio Meta con il brano Un Milione di Cose da Dirti.

Le parole di Ermal Meta per Tommaso Stanzani

Il brano è una poesia in musica del cantautore di origini albanesi che non smentisce la sua capacità autoriale. Parole e musica esprimono la fine dell’amore con la dolcezza e la consapevolezza di voler un ultimo istante con il proprio amato.Tommaso Stanzani è una stella, come lo ha definito Meta sul suo account Instagram, e si è lasciato attraversare dal brano diventandone l’espressione perfetta.

“Per il video di ‘Stelle cadenti’ ho chiesto ad una stella di interpretare quello che questa canzone gli trasmetteva. Questo è il risultato e ne sono molto felice. Ringrazio di cuore @tommasostanzanii per essersi lasciato attraversare dalla mia musica. Spero che vi piaccia tanto quanto a me”

L’amore dei fan per Tommaso Stanzani e Ermal Meta

L’uscita di Stelle Cadenti allo scoccare della mezzanotte di San Lorenzo non è stata una casualità e i fan di entrambi i protagonisti sono impazziti. Sul web, circolano i frame del videoclip e tweet in cui si inneggia alla bravura e alla bellezza angelica di Tommaso Stanzani. Di questo passo, le visualizzazioni schizzeranno alle stelle. Gli hashtag dedicati per commentare il videoclip visibile su Youtube sono stati #StelleCadenti e #StanzaTommy. Entrambi volati nelle prime posizioni dei trend di Twitter.

Conclusa l’esperienza ad Amici, il ballerino è stato scelto per il corpo di ballo del Radio Norba Cornetto Battiti Live e sta vivendo un momento magico. Infatti, ai suoi fan e ai telespettatori non sarà sfuggita anche la sua partecipazione nello spot pubblicitario di Fiorentini. Insomma, tanti impegni per un ragazzo giovanissimo con una carriera tutta da scrivere e a cui non si può che augurare il meglio per il futuro.