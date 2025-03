Il 27 marzo arriva su Prime Video “Lol-Chi ride è fuori 5“, format prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Mgm Studios. Tra i concorrenti ci sono Geppi Cucciari, Federico Basso, Enrico Brignano e Flora Canto. Tommaso Cassissa, Raul Cremona, Valeria Graci, Andrea Pisani, Marta Zoboli e Alessandro Ciacci vincitore di Lol Talent Show. Al posto di Fedez e Frank Matano arriva una nuova coppia di conduttori Alessandro Siani e Angelo Pintus pronti ad ammonire e ad eliminare chiunque si lasci andare alle risate guardando il tutto dalla control room.

“Lol-Chi ride è fuori 5”, intervista esclusiva a Enrico Brignano e Tommaso Cassissa

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Enrico Brignano e Tommaso Cassissa. “Io sono arrivato abbastanza entusiasta e ho cercato di essere il più spontaneo possibile senza troppe sovrastrutture perché ogni volta si verificavano situazioni del tutto imprevedibili. A casa mi ero preparato alcune idee, alcuni tipi di approcci ma poi quando mi sono trovato lì ho capito che poteva succedere di tutto”, ha raccontato Cassissa.

Enrico Brignano ha invece dichiarato: “Io ho cercato di carpire qualcosa dalle edizioni precedenti ma poi ho capito che dovevo lasciarmi andare e che il repertorio assieme alla capacità di improvvisare sarebbero venuti in automatico. Nei primi minuti ci siamo annusati e poi ho fatto dei tentativi, alcune volte riusciti altre volte meno. Anche se non sono stati mostrati ci sono stati dei momenti in cui mi sono nascosto nel finger food e lo champagne. Ci siamo dati alla pazza gioia”. Tommaso, divertito, prosegue: “Abbiamo abbracciato diversi stili, non solo la commedia musicale ma anche il dramma”.

Enrico Brignano fa poi riferimento alle strategie adottate da alcuni concorrenti per non ridere: “C’era chi mangiava cetrioli, chi faceva ginnastica facciale o faceva rumori strani con la bocca…mi sono ritrovato in una gabbia di matti”.

Tra i concorrenti che più hanno sorpreso Cassissa c’è Marta Zoboli: “Ha avuto un approccio particolare alla situazione nel senso che lei per non ridere ululava. Questo è qualcosa che all’inizio può destabilizzare un po’ anche perché la sua risata non è affatto contenuta ma anzi è abbastanza eclatante. Temevo di più invece Pisani perché lo conoscevo già, siamo molto amici, sapevamo bene cosa ci faceva ridere”.

Brignano ha invece ammesso: “Non conoscendo gli altri concorrenti, sono partito avvantaggiato. Con Raoul Cremona però ho avuto difficoltà e per non ridere ho pensato alle cose più brutte della vita e ce ne avevo tante. Mi ha sorpreso molto Federico Basso, è davvero una macchina spara battute”.