Lucifer sta tornando. Tom Ellis attraverso il suo account Instagram incuriosisce i fan della serie tv che non aspettano altro che capire come si evolverà la prossima stagione di Lucifer. Appoggiato ad una DMC DeLorean, Lucifer vestito di tutto punto preannuncia: “Good Things Are Coming”. Sono iniziate, quindi, le riprese del sesto e forse ultimo capitolo di una delle serie tv più seguite degli ultimi anni.

Tom Ellis candidato all’Hollywood Critics Association Awards

Lucifer ha subito un’evoluzione incredibile dal primo episodio ad oggi e il merito è soprattutto dell’attore gallese che non ha mai mostrato dubbi sul percorso del proprio personaggio. Infatti, continuare ad impegnarsi in questo ruolo gli ha procurato molte occasioni lavorative e gli ha consentito di entrare nelle nominees dell’Hollywood Critics Association come Miglior Attore in una serie comica in streaming. Accanto al suo nome compaiono quelli di Ed Helms, Michael Douglas, Jason Sudeikis e Rob McElhenney.

Anticipazioni sulla trama di Lucifer 5

Al termine della quinta stagione, Lucifer è proclamato come degno successore di suo padre ma cosa accadrà nello specifico? I fan della serie e della coppia, composta dalla detective Decker e dall’indomabile Lucifer, aspettano di capire come le dinamiche interpersonali sconvolgeranno i piani dei due.

Tutto sono che una coppia banale e per questo, chi ha seguito Lucifer dall’inizio sa bene che i due innamorati dovranno affrontare ancora vari ostacoli. I deckerstar, così li hanno soprannominati i followers, rimarranno uniti?

Gli showrunner di Lucifer, però, hanno già fatto trapelare che causa Covid-19 la sceneggiatura ha subito un drastico cambiamento. Più introspezione e meno azione. I protagonisti saranno raccontati e analizzati maggiormente per quanto riguarda la loro interiorità.

Secondo Ildy Modrovich e Joe Henderson, Mazer insieme ad Amenadiel e Linda meritano di essere valorizzati in questo modo. Ovviamente, Lucifer resterà una serie tv ricca di colpi di scena ed entusiasmanti intrecci cattureranno l’attenzione dell’audience di Netflix.