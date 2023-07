Tiziano Ferro a poche ora dal secondo anniversario dalla morte di Raffaella Carrà ricorda la Regina della televisione italiana con un commovente post su Instagram. L’artista di Latina emoziona con poche, semplicissime parole, in cui esprime tutto il suo amore e riconoscenza verso l’unica ed indimenticabile Raffa!

Tiziano Ferro, il ricordo di Raffaella Carrà a due anni dalla morte

Il 5 luglio del 2021 ci lasciava la grande e immensa Raffaella Carrà. Icona indiscussa dello spettacolo italiano, showgirl dal rarissimo talento e dall’umanità senza pari si è spenta all’età di 78 anni a causa di una terribile malattia di cui aveva tenuto quasi tutto all’oscura. Un lutto che ha colpito tutto il mondo dello spettacolo, la gente comune e i fan che l’hanno sempre amata e che, ancora oggi, vivono nel suo luminoso ricordo. Tra i fan c’è anche Tiziano Ferro che le ha dedicato la canzone “E Raffaella è mia”, un brano travolgente e accattivante che il cantautore ha inserito anche nella scaletta del suo ultimo tour “TZN – Negli Stadi”.

A poche ore dall’anniversario della morte di Raffaella Carrà, il cantante ha voluto dedicarle un post sulla sua pagina Instagram condividendo un video di alcune sue partecipazioni nei programmi televisivi della regina. “Non esiste giorno in cui non mi mancherai, amica mia” scrive Ferro all’amica mai dimenticata Raffa! Tra i due c’era un rapporto di grande stima ed affetto reciproco.

Ferro, la lettera a Raffaella Carrà

Il cantautore di “Sere Nere” non ha mai fatto mistero del suo immenso amore per Raffaella Carrà. Due anni fa alla notizia della morte della showgirl numero uno dello spettacolo italiano, Ferro scrisse una emozionante lettera che vi riproponiamo ancora:

Raffaella, amica mia, ci unisce un racconto infinito fatto di balli, risate, notti in giro per Madrid, pomeriggi a raccontare storie, serate a parlare di sogni e progetti. Hai creduto in me da subito, mi hai spinto, incoraggiato, sostenuto. Mi hai aiutato a mettere insieme i frammenti dello specchio rotto dal quale osservavo il mio riflesso distorto. Quando mi hanno detto che sei andata via ho passato una settimana in ginocchio. Ma l’addio non conta quando la storia che hai scritto è rimasta nel sangue di chi ti ama.