Tiziano Ferro ha pubblicato il suo ultimo lavoro, non una canzone ma il libro ‘La felicità al principio‘. Non è un buon momento per il cantante che dopo aver comunicato ai fan di avere qualche problemino di salute, ha dovuto affrontare la crisi e il divorzio da suo marito. Vediamo insieme cosa ha scritto Tiziano Ferro in un lungo post sui suoi profili social.

Tiziano Ferro si racconta prima dell’uscita del suo libro

Tiziano Ferro si dà alla scrittura ma la vigilia dell’uscita nelle librerie italiane del suo primo romanzo dal titolo ‘La felicità al principio‘ non è vissuto con gioia a causa di alcune vicende personali che lo hanno colpito nel profondo. In primis il divorzio con il marito Victor Allen con cui aveva adottato due figli: Margherita, che attualmente ha due anni, e Andres di un anno e mezzo. Poi alcuni problemi di salute come la scoperta di avere un polipo alle corde vocali che lo fa esibire durante il suo tour sempre con l’ansia che la voce scomparisse di colpo.

Oggi Tiziano Ferro ha voluto ringraziare i fan dell’affetto dimostrato. Il cantante non si sente solo nonostante abbia annullato la promozione del libro e sia rimasto negli Usa per alcuni problemi burocratici legati alle pratiche del divorzio (se tornava in Italia non si sarebbe potuto occupare dei suoi figli). Per questo ha deciso di scrivere un messaggio ai suoi fan nel quale rivela il suo stato d’animo:

“Sono fortunato. Non ho mai conosciuto la vera solitudine. Pure qui, a decine di migliaia di chilometri da chi mi conosce davvero, ho sentito l’abbraccio potente che solo i veri amici sanno concederti. Questa è una settimana speciale per me: esce il mio primo romanzo. Sognavo uno scenario diverso per il giorno della sua nascita ma non importa. La valanga d’affetto che sto ricevendo è così potente da far rumore. E quello, adesso, è tutto ciò di cui ho bisogno. Vi voglio bene!“.

La separazione dal marito

Tiziano Ferro solo qualche settimana fa, sempre via social, aveva annunciato la separazione da Victor sposato nel 2019. Nel suo libro racconta di un uomo, Angelo Galassi, che si finge morto e si trova a occuparsi di una bambina che, pur non essendo muta, non parla. Un romanzo che Ferro ha spiegato non essere autobiografico ma che trapela tutta la voglia del cantante di amare.