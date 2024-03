Tiziano Ferro ufficializza pubblicamente la fine del matrimonio con l’ex marito Victor Allen. Il cantante ha affidato ancora una volta al suo profilo Instagram le parole che mettono fine al suo matrimonio in modo ufficiale.

Tiziano Ferro: la fine del matrimonio è ufficiale

Con un post pubblicato su Instagram, Tiziano Ferro racconta dell’ufficialità della fine del matrimonio da Victor Allen.

“È andata così. E preferisco raccontarvelo io, come ho fatto con tutti i miei amici, prima che possa trapelare e diventare l’ennesimo pettegolezzo sterile”. – Con queste parole inizia il post del cantante, che già in passato, sempre attraverso i social aveva annunciato la decisione di separarsi.

Per Ferro una situazione che poi diventa un dono

“La nostra storia è ufficialmente conclusa. – Continua Tiziano Ferro nel suo lungo post – Non è la fine del mondo. Non è un massacro. Non è un fallimento, se non lo vogliamo. E un lutto: si passa attraverso il dolore, ma poi il dolore passa. E diventa un dono, esperienza, saggezza. Per ora, speranza. Quindi grazie vita! Grazie Dio. Grazie amici miei. Grazie a chi mi ha salvato sul ciglio del burrone. Grazie a chi ha abbandonato la nave mentre affondava. Grazie cucciolotti miei, donatori di vita eterna. …grazie Vic”.

Nuova vita e nuova manager per Tiziano Ferro

“Sfoglio l’ultima pagina, mentre mi accorgo che sto già scrivendo un capitolo nuovo. Quindi sorrido: buona ricostruzione, Tiziano!” – Conclude il cantante.

Tiziano Ferro, da quando è arrivata la decisione di separarsi, ha sempre messo al primo posto i suoi figli e il fatto di doverli proteggere dal cambiamento radicale che stava avvenendo nel nucleo familiare.

Oggi il cantante è pronto a ripartire e voltare pagina, sia privatamente che professionalmente. Il cantante infatti solo qualche giorno fa ha ufficializzato l’arrivo nella sua vita professionale di Paola Zukar, la sua nuova manager.