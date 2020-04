Fermi tutti! Credevate che, nelle puntate di Uomini e donne messe in piedi ai tempi del Coronavirus, non ci sarebbero state nuove liti tra Tina Cipollari e Gemma Galgani? Macché! L’inedita versione del programma di Canale 5 non è ancora iniziata, ma già da ora si sa dell’acceso nuovo scontro tra le due “rivali” in trasmissione! Ed è così che nel dating show targato Maria De Filippi si riaccende ufficialmente la scintilla…dell’amore!

Uomini e donne, domani in tv il nuovo scontro tra Tina e Gemma: così su Canale 5 si riaccende la «scintilla dell’amore»

Dopo le prime anticipazioni dalla puntata di domani, lunedì 20 aprile 2020, anche da Witty tv e dal profilo Instagram ufficiale di Uomini e donne hanno voluto svelare in anteprima alcuni contenuti inediti della trasmissione di Canale 5.

In un primo video diffuso sul web, infatti, Gemma Galgani risponde così a Maria De Filippi che le chiede di Tina Cipollari in collegamento via Skype: «Non riesco a vederla bene. Pensavo ci fosse l’ologramma, invece è vera».

Gli animi si surriscaldano, Tina punzecchia la dama del Trono Over e l’opinionista passa al contrattacco con queste parole: «Gemma non sei in collegamento col Gf!». E apriti cielo! Una nuova lite è dietro l’angolo!

⚠️ ATTENZIONE SPOILER: Preparatevi a una puntata davvero, davvero… 😏 Vi aspettiamo lunedì alle 14.45 su Canale 5 con #UominieDonne pic.twitter.com/XF1Hw1IxJc — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 18, 2020

Siamo così di fronte al nuovo scontro tra Tina e Gemma. Infatti, superata l’iniziale distanza tra le due, l’opinionista, con tanto di mascherina in stile mummia su naso e bocca, non perde una nuova occasione per ritirare in ballo i «100 corteggiatori» della dama.

«Sai quale sarà la mia password sul computer? La scintilla dell’amore. Non hai ancora capito una cosa: ho ancora tanto amore da dare. Sei soltanto tu che non l’hai capito», è dunque l’inaspettata replica della Galgani.

⚠️ Memorizzare le password è sempre un problema, però questa sicuramente la ricorderemo 😂 Tutti sintonizzati lunedì alle 14.45 su Canale 5! #UominieDonne #lascintilladellamore pic.twitter.com/c12d3qj3u9 — Witty TV (@WittyTV) April 18, 2020

Uomini e donne, anticipazioni: Gemma chatta con Occhi Blu

E a proposito di corteggiatori, nella puntata in onda lunedì pomeriggio pare anche che Gemma chatterà con un certo Occhi Blu e non senza provocare nuove reazioni in Tina e nei telespettatori. Appuntamento a domani, allora, dalle ore 14.45 su Canale 5.